AMLO enumera 10 puntos de su postura sobre feminicidios

El presidente Andrés Manuel López Obrador enumeró 10 puntos respecto a su postura sobre los feminicidios que se registran en el país.

Estoy en contra de la violencia en todas sus formas de manifestación

Se debe proteger la vida de todos los seres humanos

Es una cobardía agredir a la mujer

Es un acto de brutalidad el machismo

Se tiene que respetar a las mujeres

No a las agresiones a mujeres

No a los crímenes de odio contra las mujeres

Castigo a los responsables de violencia contra mujeres

El gobierno que representó se va a ocupar siempre de garantizar la seguridad de las mujeres

Vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en México

No respalda reformas que quieran eliminar el tipo penal

Tras conocerse el caso de Ingrid Escamilla, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el feminicidio es inaceptable por lo que no respalda reformas que quieren eliminar el tipo penal.

Dijo que la Secretaría de Gobernación podría investigar la filtración de fotografías de dicho caso.

Por convicciones y principios estoy en contra del feminicidio, es inaceptable, aborrecible, es algo que no se puede permitir y que tenemos nosotros que enfrentar con todos los medios, con toda la fuerza y las formas que tiene el gobierno para evitarlo y pedir que se castigue de forma severa”.

“Mi planteamiento es incluso que no se hagan modificaciones para reducir penas, cambiar los tipos, causales, nada, fue mi planteamiento cuando se procuró hacer una reforma, que no estaba pensada, aquí lo aclaró el fiscal (General de la República, Alejandro Gertz Manero) para tolerar el feminicidio, al contrario para enfrentarlo con más decisión”, expresó.

Afirmó que se informará de las acciones que emprende su gobierno para combatir la violencia contra las mujeres.

“Quisieran nuestros adversarios que cometiéramos un error, que me equivocara y que dijera algo indebido o que se entendiera algo ofensivo, o que se volviera en trending topic, pero no, no, no, lo único que quiero que se comprenda es que siempre he luchado por causas justas”, aseveró.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?