AMLO hace un llamado de paz durante la mañanera

Tras el enfrentamiento protagonizado entre Frida Guerrera y Marco Olvera que asistieron ayer a la conferencia matutina que ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Palacio Nacional, el mandatario hizo un llamado de paz esta mañana.

Al iniciar la conferencia de este jueves, AMLO hizo el símbolo de paz con la mano y pidió paz y respeto a los asistentes al encuentro que sostiene con los representantes de los medios de comunicación, comúnmente llamada mañanera.

“Miren, ya, ya, amor y paz aquí, afuera, en las redes y en la calle, libertad absoluta, pero aquí paz tranquilidad”, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

El titular del ejecutivo federal se pronunció también por la liberta de expresión absoluta y pidió a los periodistas profesionalismo al momento de informar a la población.

“Profesionalismo para informar sin censura a los ciudadanos, respeto a la gente, respeto a los mexicanos”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

¿Por qué AMLO pidió paz?

Ayer Marco Olvera, reportero del diario digital Bajo Palabra, uno de los asistentes a la mañanera pidió que se investigara Frida Guerra, activista feminista que ha cuestionado al titular del Ejecutivo, y la acusó, sin pruebas, de recibir financiamiento para su activismo.

Una vez que concluyó la mañana de AMLO, la activista y periodista Frida Guerrera increpó al hombre que pidió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indagara sus cuentas, recriminándole que tratara de vincularla con partidos de la oposición.

¿Cómo te atreves? Si no conoces mi trabajo... Aprende a respetar a las mujeres porque el que no pensemos como tú, no significa que no tengamos conocimiento para atrevernos a decir lo que decimos. Aprende a respetarnos, les llamas prostitutas a las compañeras, te atreves a mí, que no me conoces en efecto, a sugerir que me investiguen. Investígame tú y si no, ¿renuncias a tu cargo? ¿Te disculpas con tu medio?", Frida Guerrera, feminista.

La confrontación de Guerrera con Olvera quedó registrada en un video en el que ella también le dice que ella no está apoyando el paro nacional de mujeres.

