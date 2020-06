AMLO llama a simpatizantes a no hacer caravanas en automóviles

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a simpatizantes a no realizar caravanas de apoyo a bordo de automóviles como lo han hecho opositores para criticar a su gobierno.

Durante su conferencia de prensa de este lunes, el presidente López Obrador detalló que no hace falta responder de esa manera, ya que no se logra nada.

Yo creo que las caravanas de los opositores no perjudican, si acaso es la contaminación, pero también tienen ellos el derecho a manifestarse y no perjudica, la verdad”, expresó el mandatario.

Sobre la posible organización de una caravana de apoyo, el presidente López Obrador señaló:

Me enteré que nuestros simpatizantes están organizando una caravana también de vehículos de apoyo al gobierno, entonces yo les pido de favor que no lo hagan; no hace falta hacer lo mismo, responder de esa manera, no hace falta”.

El mandatario dijo que estas manifestaciones han reunido a “muy pocos” automóviles y aseguró que se trata de militantes del PAN.

Es ya muy evidente que se trata de militantes del PAN porque están en campaña, hasta se podría hablar de actos anticipados de campaña, pero tienen todo el derecho no los vamos a tocar, no los vamos a testerear”.

López Obrador hizo un llamado a sus simpatizantes para no caer en la trampa de responder de esa forma.

AMLO asegura que su gobierno está dedicado a resolver problemas

Dijo que su gobierno está dedicado a resolver los problemas y a la transformación.

En ese sentido, el mandatario aseguró que México va muy bien y que a nadie se le niega el derecho a manifestarse, no se prohíbe el derecho a manifestación, de crítica; “aunque le suban el volumen a los insultos en contra del presidente”.

Caravanas en contra del gobierno

Un grupo de personas se manifestó este domingo contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en una caravana de automóviles que recorre las calles de la Ciudad de México.

Este tipo de movilizaciones se han registrado en diversos estados del país desde hace varios fines de semana.

Se han compartido imágenes de otras caravanas en municipios del Estado de México y diversas entidades del país.

