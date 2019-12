AMLO niega relación entre el Gobierno y organizaciones criminales

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el gobierno federal no tiene nada que ver con organizaciones relacionadas con el narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, ni con la presunta entrega de apoyos repartidos a ciudadanos por parte de una organización criminal.

Durante su rueda de prensa matutina, López Obrador fue cuestionado acerca de las empresas relacionadas con Zambada, las cuales, según un libro publicado por la periodista Anabel Hernández, reciben condonación de impuestos.

No tenemos nada que ver con esas organizaciones, una de las políticas que se aplican está vinculada a no establecer relación con organizaciones de la delincuencia, ni de la delincuencia común, ni de la de cuello blanco. No tenemos nada que ver”.

En ese sentido, el mandatario federal mencionó que con la reforma al Artículo 28 de la Constitución Política mexicana quedó prohibida la condonación de impuestos a las empresas.

“Ya no es el tiempo de protección a bandas, ya no se permite y tampoco hay negociaciones con las organizaciones delictivas ni la práctica de proteger a unos y destruir a otros, todo eso se termina por completo”, aseveró.

La población ya no acepta supuesta entrega de despensas

En el tema de la supuesta entrega de despensas, indicó que en general la población ya no acepta esos mecanismos de control y de manipulación. "Ya no funciona eso, el reparto de migajas, de dádivas, el repartir frijol con gorgojo, ya no aplica”, afirmó.

El jefe del Ejecutivo federal agregó que “ya no es el tiempo en que se repartían despensas y se obtenían apoyos para lo electoral o para tener una base de protección, que era lo que hacían y posiblemente sigan haciendo las organizaciones de la delincuencia".

Refirió que la gente ya no acepta este tipo de apoyos, pues ahora hay oportunidades de trabajo, los jóvenes tienen posibilidad de capacitarse, tienen ingresos con el programa Jóvenes Contrayendo el Futuro y en el campo hay más de 200 mil sembradores que tienen empleo permanente.

