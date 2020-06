El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el fallecimiento de Uriel Villegas Ortiz, un juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, y recalcó que no existirá impunidad.

“Los que cometen estos delitos son castigados, van a ser castigados y estamos trabajando de manera conjunta, sí es un asunto de estado por lo mismo interviene la Fiscalía y estamos trabajando también de común acuerdo con el Poder Judicial”.

López Obrador recalcó que no se dejarán intimidar por nadie.

La intimidación no procede porque nosotros tenemos como encomienda el garantizar la paz y la tranquilidad en el país y no vamos a ceder ante ninguna amenaza, ninguna intimidación, nada nos va a detener para limpiar de corrupción el país, que haya justicia y se garantice la paz, ese es el propósito estamos trabajando de manera coordinada. Antes cada institución trabajaba por su cuenta; ahora estamos trabajando de manera coordinada”.

AMLO resaltó que diariamente reciben un reporte de lo que sucede en el país sobre seguridad y aseguró que lo más importante es no permitir la corrupción, ni la impunidad.

“El que no haya contubernio entre delincuencia y autoridades, como era antes de que no había fronteras, no se sabía dónde terminaba la delincuencia y comenzaba la autoridad, ahora hay una línea bien definida”.

Juez asesinado estaba haciendo su trabajo bien: Segob

Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, aseguró que Villegas Ortiz murió haciendo su trabajo.

Ha sido terrible esta situación, no sólo para mi sino para todos, era un juez penal, yo lo conocí personalmente. Y sí decirles que estaba haciendo trabajo, murió por hacer su trabajo. Tenía hasta donde tenemos conocimiento algunos juicios de personajes de la delincuencia organizada y estaba haciendo su trabajo y lo estaba haciendo bien”, dijo.

Asimismo, Sánchez Cordero explicó que el fallecimiento es muy lamentable para todos.

Para el poder judicial, para el presidente de la corte, para todos los ministros, para todos quienes tenemos un cariño especial por el poder judicial, yo estuve ahí 25 años, cuatro en el Tribunal Superior de Justicia y 21 en la Suprema Corte, entonces para mí sí ha sido un tema personalmente sumamente triste”.

La titular de la Segob recalcó que trabajarán en el esclarecimiento de los hechos, porque “también asesinaron a su esposa, jóvenes, tenían dos niñas, una de siete y una de cuatro años y lamentablemente fue en su domicilio”.

