“Nosotros ya vamos para abajo” en términos “de casos nuevos, de infectados” del nuevo coronavirus (COVID-19) en México, informó este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia de prensa mañanera, citando las gráficas de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Durante la presentación, el presidente AMLO fue cuestionado en el sentido de si teme que en México haya un rebrote de COVID-19 y más daños en la economía nacional; el mandatario federal respondió que no teme un efecto de esa especie, ya que las gráficas de la Secretaría de Salud (Ssa) muestran un descenso de casos nuevos en varios estados de la República. En este sentido, AMLO agregó:

Por eso ayer nos reunimos y apoyamos la propuesta de la jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum Pardo) para que, con cuidado, la Ciudad de México se empiece a abrir, empecemos a regresar poco a poco a la normalidad, que nos empecemos a preparar”. AMLO.

Celebró que la situación del COVID-19 muestre mejorías en, por ejemplo:

Ciudad de México

Tabasco

Tlaxcala

Baja California

Yucatán

Hidalgo

Sonora

Guerrero

Chihuahua

El mandatario aclaró que no teme un rebrote de COVID-19 en México, pero llamó a la ciudadanía y al Gobierno a no confiarse de la situación; recalcó que, en caso de ver un efecto adverso en el número de casos, el país regresaría a un confinamiento hasta que la emergencia se controle: “Todo de manera voluntaria, esto es muy importante, por eso no debemos de excedernos, cuidarnos, pero al mismo tiempo no limitar la libertad”.

Y confiar más en la gente, en que ya con todo este tiempo de aprendizaje y de sufrimiento, pues ya tenemos elementos para cuidarnos nosotros, que ya no tengamos que depender sólo de las recomendaciones ni mucho menos de las prohibiciones, que recobremos a plenitud nuestra libertad”. AMLO.

