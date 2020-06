AMLO ordenó que se dejara en libertad a Ovidio Guzmán

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que él fue quien dio la orden de liberar a Ovidio Guzmán en octubre del año pasado en Culiacán, Sinaloa, para evitar que la población se viera afectada.

“Se decidió, para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión”, añadió durante su conferencia de prensa mañanera realizada en Morelos.

“Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente, habló al día siguiente o a los dos días el presidente Trump para ofrecer apoyo”, reveló el mandatario.

Asimismo, López Obrador mencionó que se ha defendido el derecho soberano del país a decidir sobre la política de seguridad que se aplica, lo que no sucedía anteriormente, pues había mucha injerencia de elementos y de agencias del extranjero en los asuntos internos.

Eso ya no. Hay relaciones de cooperación, pero al mismo tiempo de respeto y el ejemplo lo da, aunque parezca increíble, el presidente Donald Trump. En dos o tres asuntos en que hemos hablado por temas delicados”, aseguró.

El Jefe del Ejecutivo destacó que ningún gobierno extranjero se inmiscuye en asuntos que solamente corresponden a las autoridades mexicanas.

Eso es el respetar, hacer valer nuestra soberanía. No acuerdos como Rápido y Furioso, en privado, de espaldas al pueblo, sin informar y afectando, en vez de ayudar, a la gente. Por eso sí es distinto lo que ahora se está llevando a cabo. Esto no significa que no haya cooperación, existe cooperación, pero nosotros decidimos si esa cooperación puede ayudar, siempre y cuando, repito, se respete nuestra soberanía”. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

