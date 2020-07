AMLO pide limpia a autoridades; “Guanajuato no merece vivir en la zozobra”

En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pide a las autoridades de Guanajuato hacer un limpia y asegura que las cosas están mal en la entidad; “el pueblo no merece vivir en la zozobra y en vilo por la violencia”.

La mañana de este miércoles, el presidente López Obrador habló sobre los índices de homicidios que ocurren en Guanajuato y calificó la situación como atípica.

No es un asunto personal: AMLO

Desde Palacio Nacional, detalló que de todos los homicidios que se comenten en el país, entre el 15% y 18% ocurren en esa entidad.

No es un asunto personal, están mal las cosas en Guanajuato en cuanto a la impartición de justicia y sobre todo impera la violencia en el estado, yo le he comentado que de todos los homicidios que se comenten en el país, del 15 al 18 por ciento se llevan a cabo en Guanajuato, es un asunto completamente atípico, son muchos homicidios”, AMLO.

El mandatario, sin mencionarlo, hizo referencia a la liberación de los familiares de José Antonio Yépez Ortiz, el “Marro” y otros presuntos implicados en los hechos en la comunidad de Helguera, municipio de Celaya y otras comunidades de Guanajuato.

En ese sentido, López Obrador dijo las autoridades de Guanajuato deben hacer un limpia.

El pueblo de Guanajuato no merece vivir en vilo, en la zozobra, por la violencia”, AMLO.

AMLO cuestionó resultados del fiscal en Guanajuato

El mandatario cuestionó los resultados del fiscal, que lleva 12 años en el cargo:

Una autoridad que lleva 12 años en el cargo y que tiene estos resultados... es como si no me aprobaran como presidente y yo alegara de que me eligieron hasta el 24 y me quedo campante”.

Dijo que en ocasiones se emite una orden de detención para los presuntos delincuentes y señaló que los jueces liberan a los presuntos delincuentes por cuestiones como retrasos en las órdenes de cateo o de aprehensión.

En ese sentido, AMLO aseguró que, en política, entre otras cosas, cuentan los resultados.

AMLO llama a tomar cartas en el asunto

El presidente López Obrador hizo un llamado a las autoridades de Guanajuato para que tomen cartas en el asunto.

Por otra parte, el presidente respaldó a Gertz Manero, quien informó que se investiga al fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, por el operativo contra El “Marro”.

AMLO recalcó que el impartidor de justicia debe proponer que se reponga el procedimiento, pero no utilizar una deficiencia, en caso de que se haya presentado, como pretexto para dejar en libertad a los presuntos delincuentes.

Detalló que detrás de esas fallas en los procedimientos está la corrupción, “tenemos que limpiar al gobierno en su conjunto”.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?