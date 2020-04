Hacienda no avalará créditos del BID e iniciativa privada: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no le gustó el "modito" en el que el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID Invest) pactaron el otorgamiento de créditos por hasta 12 mil millones de dólares para apoyar las cadenas productivas y a las micro, pequeñas y medianas empresas que padecen la contingencia por el COVID-19 en el país.

El mandatario federal lamentó que los empresarios sólo vean al gobierno como un agente que solo palomea decisiones y no como un participante y vigilante de los acuerdos.

No me gusto el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes, si ya no es como antes", reprochó el mandatario federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

El jefe del Ejecutivo aseguró que no permitirá que se utilicen recursos de la hacienda pública para propiciar el rescate de grandes empresarios que buscan en la pandemia del coronavirus, recursos extraordinarios con cargo al erario.

¿Cómo es que hacen un acuerdo y ahora que Hacienda lo avale? ¿Qué nosotros estamos aquí de floreros, de adorno? Ver todo esto es protegernos como nación. Además no dar ninguna oportunidad a la corrupción porque todo esto lleva acompañado a la corrupción", aseguró.

Descartó diferencias con empresarios

El presidente López Obrador consideró que el empresariado ha actuado con prepotencia al tratar de imponer sus planes económicos al gobierno y tratar de revivir las prácticas de antiguos regímenes donde el poder económico se podía imponer sobre las decisiones del Ejecutivo federal.

En ese sentido, el mandatario federal descartó que este comentario sea una nueva escalada en sus diferencias con el empresariado del país, no obstante, alertó que la aplicación de las formulas económicas del pasado, donde se debía privilegiar el rescate de los grandes, sólo llevó al país a la ruina.

El sábado pasado, el Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericano de Desarollo (BID Invest) anunciaron un plan de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas por 12 mil millones de dólares, créditos que respaldaría la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que beneficiaría la generación de facturas a 30 mil pequeños empresarios.

