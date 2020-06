AMLO tendrá gira por Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Pachuca y Morelos

El presiente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la próxima semana realizará una gira por Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Pachuca y Morelos, dejando su visita al norte para más adelante, pues los traslados en dichos estados son más largos y se deben hacer vía aérea.

Esta ruta se seleccionó por hacerlo por carretera, es la más cercana a la capital y los traslados son más cortos, ya va a haber tiempo para ir al norte, ahora vamos cerca”, dijo durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

Así, López Obrador explicó que la semana próxima las reuniones de seguridad las van a llevar a cabo de acuerdo al siguiente calendario:

Lunes en Jalapa, Veracruz

Martes en Tlaxcala

Miércoles en Puebla

Jueves en Pachuca, Hidalgo

Viernes en Cuernavaca, Morelos

Además, el mandatario federal mencionó que las reuniones de seguridad serán de 06:00 a 07:00 de la mañana.

Vamos a tener un acto más en cada estado, desde luego con la sana distancia, no son mítines, eso ya quedó atrás. Por lo pronto no pueden haber congregaciones, no pueden haber concentraciones más allá de lo permitido”, dijo.

“Vamos a revisar los programas que se están llevando a cabo para evaluar, como lo hicimos en la gira el sureste que fuimos a dar el banderazo al Tren Maya, visitamos puerto de Coatzacoalcos, la refinería de Minatitlán, dimos banderazo en el Tren del Itsmo, ahora va a ser parecido el programa”, añadió.

