AMLO anuncia inversión de empresarios estadounidenses en México

Después de que ayer se reunió con inversionistas de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los integrantes de la iniciativa privada se comprometieron a invertir en México, pues tienen confianza en la actual administración.

En su conferencia de este miércoles, detalló el encuentro que tuvo con Susan Segal, presidenta de Americas Society Council of the Americas, y directivos de Scotiabank, HSBC, Walmart, Chevron, Medtronic, The AES Corporation, MetLife, Kellogg, Cisco, Amazon, Citi, Principal Financial Group, Sempra Energy, FedEx y American Tower Corporation.

“La reunión de ayer se llevó a cabo en un ambiente de confianza hacia el Gobierno de México, saben muy bien -porque tienen información- qué hay finanzas sanas, que se tiene un auténtico Estado de derecho, que no hay empresas predilectas, que se respeta el marco legal, antes había desconfianza, ahora ya no".

Asimismo, el mandatario federal aseguró que las inversiones extranjeras están garantizadas en nuestro país.

"Ya saben de que son reglas claras, ya saben de que están garantizadas sus inversiones, ya saben que no hay corrupción, que hay piso parejo para todas las empresas, que no hay empresas favoritas que lo acaparan todo”, refirió el mandatario federal.

