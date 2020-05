Los altos funcionarios de la Secretaría de Salud (SSa) federal explicaron este viernes en la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador los detalles de la denominada nueva normalidad, la fase de vida de la epidemia, el riesgo de repunte del nuevo coronavirus (COVID-19) y la manera en la que funciona el semáforo epidemiológico de ractivación de actividades, a unos días del 1 de junio, cuando concluya la Jornada Nacional de Sana Distancia.

En este contexto, pidieron a la ciudadanía no relajar medidas y sólo salir de casa si es necesario, dado que el semáforo epidemiológico que mide la evolución de la epidemia está en rojo, en prácticamente todo México, con exepción del estado de Zacatecas, que está en color naranja.

Es decir, 31 estados inician con semáforo rojo, riesgo máximo, la nueva normalidad, que entrará en vigor el lunes próximo, y en la que se reanudarán actividades económicas consideradas esenciales, por lo que las autoridades sanitarias piden a la población seguir protocolos y medidas, toda vez que la epidemia no ha concluido y, por ende, sigue el riesgo.

La nueva normalidad es un proceso nuevo para todo el mundo. Foto: Gobierno de México

Epidemia sigue, le faltan todavía varias semanas

Al recalcar que la epidemia continúa y que no se debe bajar la guardia, el subdirector de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, puntualizó que faltan varios ciclos de transmisión en diversas partes del país:

"Es muy importante tener claro que la epidemia sigue, la epidemia no ha concluido y, como hemos dicho repetidamente, a la epidemia le faltan todavía varias semanas, la epidemia de COVID en México todavía tiene que completar varios ciclos de transmisión en distintas partes del país". Hugo López-Gatell

La nueva normalidad

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Hugo López-Gatell reiteró que el regreso a la nueva normalidad será gradual, ordenado y cuidadoso a partir del 1 de junio.

El lunes reiniciarán estos sectores económicos considerados esenciales:

Construcción

Minería

Fabricación de equipo de transporte

Producción de cerveza

Posteriormente, la reincorporación del resto de actividades en los estados de la República se realizará aplicando evaluaciones de la situación que guarda el COVID-19 en cada entidad: “los cambios que se den en el nivel de riesgo en cada entidad federativa serán comunicadas a sus autoridades estatales”. Agregó que se llama “nueva normalidad” porque muchas medidas de precaución deberán seguir implementadas.

Serán elementos que no se quitarán en muchos años porque nos permitirán convivir con (el COVID-19) en todo el mundo, en medida que la pandemia durará un número indeterminado de meses [...] También le llamamos ‘nueva normalidad’ porque la vida pública no se puede suspender vida pública, trabajo, estudio, socialización. Todo debe continuar”. Hugo López-Gatell

La pandemia del COVID-19 en México aún tiene un largo ciclo de vida. Foto: Cuartoscuro.

La epidemia continúa

Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, comentó que “la carrera contra el coronavirus sigue” y “para lograrlo debemos” preparar etapas, conocer, estudiar, evaluar “y tomar decisiones”, mientras que López-Gatell reafirmó faltan “varias semanas de la epidemia de COVID-19 en México", ya que ésta debe completar varios ciclos de transmisión en distintas partes del país”.

El pico máximo se dio entre el 6 y 8 de mayo y posteriormente empezará a descender, cosa que ha ocurrido, pero no debe nadie confundirse con que la epidemia, en el conjunto del país, haya llegado a su pico máximo y esté en descenso, no es el caso, no es el caso”. López-Gatell.

El riesgo de repunte

López-Gatell comentó sobre este punto:

En todo momento existe riesgo de repunte de la epidemia tras el confinamiento .

tras el . Es muy importante la cooperación de todos los sectores de la sociedad.

de la sociedad. Esto, para que la reactivación sea “ordenada, escalonada y bien monitoreada”.

El subsecretario de Salud explicó que hay determinados sectores que reactivarán la vida en general del país y de los mexicanos: la actividad económica y laboral con regulación en términos de seguridad sanitaria; la educación pública que velará por la integridad de los alumnos y el magisterio, así como el turismo, actividad importantísima para las arcas del país.

El semáforo epidemiológico

¿Para qué sirve?

Es un semáforo de tránsito hacia la nueva normalidad que posee cuatro colores:

Verde significa bajo riesgo

significa bajo riesgo Amarillo y naranja significan puntos intermedios de riesgo

y significan puntos intermedios de riesgo Rojo significa riesgo extremo

Factores que determinan el color del semáforo en cada entidad:

Tendencia de ocurrencia de casos

Tendencia de hospitalización

Porcentaje de ocupación hospitalaria

Detección de casos nuevos

Conforme se avanza desde el verde hasta el rojo, también se avanza en el riesgo de contagio del COVID-19. Cuando el semáforo está en rojo, sólo las actividades esenciales podrán laborar.

Cuando se pase al semáforo en color naranja, empezarán a abrir actividades no esenciales de acuerdo a niveles de utilidad pública y valor social. (En el color verde todos regresan bajo la ‘nueva normalidad’”.

Actividades no esenciales se dividirán en estas 4 categorias en la nueva normalidad

Respecto a las actividades no esenciales, el subsecretario de Salud señala que la autoridad sanitaria ha clasificado las actividades sociales y económicas en cuatro categorías:

Para simplificarlo hay cuatro categorías: alto y bajo en valor social, alto y bajo en número de personas, y esto nos da estas cuatro situaciones que califican a cada actividad económica. Hugo López-Gatell

Foto: Gobierno de México

Añadió que, de forma progresiva, se irán dando a conocer las actividades que entrarán en cada categoría y, por tanto, cuándo podrán retomarse.

