Luego de que un grupo de gobernadores criticara la calidad de las batas y los insumos médicos que recibió por parte del Gobierno federal para hacer frente a la crisis sanitaria causada por el coronavirus Covid-19, el subsecretario de Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, aclaró que dicho material no es el que se compró hace unas semanas a China.

Lo que hay no es ningún error, es un problema de comunicación. Se especificó, cuando se mandaron estos insumos, estas batas transparentes, por si usted se las encuentra en algún medio de información o las redes sociales, no tienen un uso clínico, no tienen”. Hugo López-Gatell.

El subsecretario también reconoció que el material del que están hechos éstos insumos, distribuidos por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), es muy delgado, por lo que subrayó que no son para el uso de médicos y enfermeras que atienden a pacientes con coronavirus Covid-19.

Lo que les recuerdo es, estas batas transparentes e insumos que circularon ustedes fotos, no tienen una indicación de uso clínico, es decir no son para médicos y enfermeras que están en las unidades de salud, precisamente porque son de un material muy delgado”. Hugo López-Gatell.

Además, López-Gatell también explicó que dicho material no está destinado para un uso clínico, sino que es para el personal comunitario que tiene un riesgo de exposición muy bajo; también aclaró que no se trata del material que llegó en dos aviones, procedentes de China, aunque el material sea fabricado en ese país.

Esto no es tampoco, que quede muy claro, lo que se compró en China, aunque es de fabricación china no es lo que vino en los aviones por compra, esto es un donativo, así como hemos tenido muchísimos, y lo que se pretende es tener una bata, de uso muy simple para el personal comunitario que tiene un riesgo de exposición muy bajo”. Hugo López-Gatell.

Varios mandatarios del Partido Acción Nacional (PAN), criticaron este miércoles la calidad del equipamiento repartido por el Gobierno federal, exhibiendo imágenes de batas delgadas y casi transparentes y cubrebocas muy sencillos, por lo que dijeron que regresarían dicho material.

