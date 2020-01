Cancelación de vuelos directos de China a México no es por Coronavirus: Salud

Desde el lunes 27 de enero se cancelaron los vuelos directos de China a México, que eran recibidos en el Aeropuerto Internacional General Abelardo L. Rodríguez de Tijuana, Baja California, pero esta decisión no se debe al brote del Nuevo Coronavirus 2019 sino a trabajos de reencarpetamiento, aseguró Hugo Lopez-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Durante su intervención en la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el funcionario de la Secretaría de Salud (SSa) acotó que al país llegan otras aerolíneas con pasajeros de Asia, que los vuelos directos de China a México sólo arribaban a Tijuana, pero que a todos se aplican exámenes epidemiológicos.

Acciones rápidas

Lopez-Gatell Ramírez atajó que esto no significa que se impida acceso al país a ciudadanos de otras nacionalidades, y que sólo se trata de un test para evitar la propagación del Nuevo Coronavirus 2019; aclaró que, en épocas de epidemias, se pueden generar fobias, “como la xenofobia”, pero que “no hay razones para restringir la entrada de ciudadanos” extranjeros.

Desde la primera semana de enero, los cinco aeropuertos que reciben viajeros de Asia de manera indirecta, y el único en el país que los recibe de manera directa, que es el de Tijuana, pusieron filtros sanitarios. No se restringe la entrada de personas ni de mercancías”.

Comentó que los vuelos directos de China a México no se deben al Nuevo Coronavirus 2019, sino a un “asuntos de ‘reencarpetamiento’ de la pista del aeropuerto de Tijuana. Pero el virus puede llegar de cualquier otra parte del mundo”, no sólo de Asia, comentó Lopez-Gatell Ramírez. Aseveró que no hay razones para temer, pero se deben mantener las medidas de seguridad.

Aseguró que si el Nuevo Coronavirus 2019 llega a México, el Gobierno tiene listo protocolo de preparación y respuesta.

Según el funcionario hay dos mil 800 casos confirmados del Nuevo Coronavirus 2019 a nivel mundial: dos mil 775 están en China.

No se debe descartar la llegada del virus y por ello se mantiene la vigilancia en aeropuertos, puertos y fronteras.

Ante este escenario, señaló que la propia Organización Panamericana de la Salud reconoció que México, al mismo tiempo que Estados Unidos y Canadá, tiene la capacidad diagnóstica que se establece en el protocolo técnico de la Organización Mundial de la Salud (OMS), además de que se cuenta con una serie de medidas de prevención, preparación y respuesta.

