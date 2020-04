Luego de circular versiones en distintos medios sobre el aumento a la tarifa de luz eléctrica en los hogares de México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desmintió lo anterior y señaló no se tiene previsto ningún tipo de incremento.

CFE explicó que la tarifa de luz, en los hogares, es establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con base “en la metodología publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre 2018”.

La CFE desmiente la información sobre el supuesto aumento al costo de la energía eléctrica (luz) y exhorta a no difundir noticias falsas que ponen innecesariamente en alerta a la población”. Comisión Federal de Electricidad (CFE)

El pasado 10 de abril, por la contingencia del nuevo coronavirus (COVID-19) en México, el director de la CFE, Manuel Bartlett, indicó que no habrá condonación en el pago de luz eléctrica, ya que la Comisión también tiene gastos y pagos a trabajadores.

CFE no puede condonar electricidad, hay quienes piensan que la CFE puede dejar de cobrar, pero no se dan cuenta que es una empresa como cualquier otra que tiene 90 mil trabajadores, que debe de pagar salarios a todos y tiene que comprar combustible permanentemente para generar electricidad y no puede hacer condonaciones". Manuel Bartlett, director de la empresa

En ese sentido, señaló que los ciudadanos tienen que estar unidos para enfrentar a la pandemia y aseguró que se atenderán con cuidado aquellos casos en los que no sea posible pagar el suministro de energía eléctrica

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?