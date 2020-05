Luego del anunció sobre el regreso a las aulas el 1º de junio a nivel nacional, al menos son ocho los estados que han optado por concluir el ciclo escolar en línea.

A continuación, los estados en donde el ciclo escolar terminará en línea.

Nuevo León

Las clases presenciales fueron suspendidas de manera definitiva en Nuevo León, por lo que los alumnos concluirán el ciclo escolar de manera virtual, informó la secretaria de Educación en Nuevo León, María de los Ángeles Errisúriz Alarcón.

La funcionaria estatal aseguró que el estado cuenta con la infraestructura tecnológica, la disposición del magisterio y la voluntad de los estudiantes y padres de familia para poder concluir el ciclo escolar 2019-2020 sin que existan más clases presenciales.

“Comunicar a todo el sector educativo que seguiremos trabajando a distancia, reconociendo el gran trabajo que están realizando nuestros maestros, las autoridades educativas y los alumnos”. María de los Ángeles Errisúriz Alarcón, secretaria de Educación en Nuevo León.

Al igual que el ciclo escolar, los trámites se estarán realizando solamente en línea y los plazos legales se ajustarán para que no prescriban, según comentó la funcionaria.

Coahuila

El ciclo escolar se terminará a distancia en Coahuila, de acuerdo con el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, quien reiteró que no habrá regreso a clases presenciales para concluir el presente ciclo escolar en la entidad.

De acuerdo con el mandatario local, esta decisión tiene como finalidad evitar una mayor movilización de padres de familia y alumnos en el marco de la reapertura comercial que comenzará esta misma semana en la región norte luego de las medidas de aislamiento social por el coronavirus.

Destacó que no se pondrá en riesgo al alumnado del estado, así como a los padres de familia que llevan a los estudiantes a las escuelas.

Puebla

En conferencia de prensa, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, descartó que las escuelas de la entidad regresen a los salones de clases este 1 de junio. Afirmó que el gobierno federal no puede decidir el regreso si aún hay aumentos de contagios de coronavirus.

"De verdad no se ve claro, no se habla claro, el primero de junio no se puede regresar a la normalidad, ya estamos a 12 de mayo y están subiendo los casos". Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla.

Barbosa Huerta sentenció que todavía no hay ninguna entidad que tenga la curva aplanada, por lo que el regreso a clases no podrá ser sino hasta que esté "perfectamente controlada la epidemia".

Jalisco

Los alumnos de Jalisco tampoco regresarán a clases presenciales para concluir el ciclo escolar, informó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Afirmó que no existen condiciones para el reinicio del ciclo escolar en el aula.

Alfaro Ramírez detalló que la decisión tomada en el estado se dialogará con la Secretaría de Educación Pública, debido a que se había planteado el regreso a clases el 1 de junio en todo el país, aunque, dadas las circunstancias, el plan federal podría cambiar.

“No va a haber regreso a clases, se va a terminar el ciclo escolar a distancia y no se va a perder”. Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco.

Michoacán

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el gobernador del estado, Silvano Aureoles, descartó la posibilidad de que los menores regresen a clases el primero de junio, como se tiene previsto por la Secretaría de Educación Pública federal.

El mandatario estatal señaló que no se expondrá a los alumnos a lo que consideró un “regreso a clases forzado” y adelantó que evaluará la fecha de posible regreso.

Baja California Sur

Baja California Sur es otro de los estados en los que los alumnos no volverán a clases presenciales para concluir el ciclo escolar. El anuncio lo hizo el gobernador de la entidad, Carlos Mendoza Davis, a través de su cuanta oficial de Twitter.

El mandatario local explicó que la decisión se tomaba luego de un análisis de datos del avance del COVID-19 en la entidad, en el cual se determinó:

Suspensión del actual ciclo escolar presencial.

Elaboración de programa de regularización para concluirlo.

Tras el anuncio, el mandatario estatal confirmó que los alumnos no perderán su formación y se comprometió a dar más detalles en el transcurso de la semana, aunque adelantó que se elaborará un programa de regularización para concluir el ciclo escolar.

Tamaulipas

El gobernador del estado, Francisco Cabeza de Vaca, anunció la culminación del ciclo escolar a través de las plataformas digitales, lo que, dijo, atiende a la recomendación del Comité Estatal para la Seguridad en Salud.

A través de su cuenta de Twitter, Cabeza de Vaca señaló que esta disposición aplica tanto para escuelas públicas como privadas.

Yucatán

A la lista también se suma Yucatán, en donde las aulas permanecerán cerradas.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?