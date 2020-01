Compraron avión con mentalidad faraónica: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que las administraciones pasadas tenían mentalidad faraónica y con mentalidad compraron el avión presidencial, que el actual mandatario busca vender desde que inició su administración.

“Estamos vendiendo 72 aviones y helicópteros, estamos vendiendo el avión presidencial, lujosísimo. Me da hasta pena hablar aquí, que hay tanta pobreza, de las extravagancias, de los lujos de ese avión, que no debieron comprarlo, nada más que tenían una mentalidad faraónica los que gobernaban el país, se les olvidó de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Durante la inauguración del camino rural Santos Reyes Yucuná en Oaxaca, el mandatario federal señaló que esas prácticas y excesos con mentalidad faraónica están siendo erradicados en su administración, que tiene como uno de sus ejes principales la política del ahorro.

“Ya estamos acabando con todo eso. Pero no solo es deshacerse de esas extravagancias, sino ahorrar”, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Frente a integrantes de la comunicad mixteca AMLO afirmó que las subastas en las que se ha puesto a la venta joyas, aeronaves y autos de lujo entre los que se encontraban los exfuncionarios.

“Me da mucho gusto que, por ejemplo, las camionetas que tenía el Estado Mayor Presidencial, blindadas, se vendieron y el dinero vino acá y a otras comunidades, a Yucuná y a otras comunidades. Se vendieron camionetas que tenían lo del Estado Mayor, blindadas” Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

AMLO firmó que en su sexenio los lujos de las administraciones pasadas están prohibidos para todos los funcionarios que forman parte de la llamada cuarta transformación.

“Porque ya no hay lujos en el gobierno, se están vendiendo aviones, los helicópteros, ya está prohibido andar en avión, en helicóptero, ahora es ras de tierra todos los servidores públicos”, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?