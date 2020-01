Video: migrantes atacan a Guardia Nacional y cruzan río Suchiate

Crece tensión en la frontera sur de México: integrantes de la Guardia Nacional fueron agredidos por migrantes provenientes de Honduras, quienes, tras cruzar el río Suchiate, y en su intento de llegar a territorio nacional, lanzaron piedras a los efectivos de dicho cuerpo de seguridad.

Videos muestran cómo un grupo de migrantes, quienes partieron en caravana desde Honduras días atrás y tienen como propósito llegar a Estados Unidos, aprovechan el bajo caudal del río: frontera natural entre México y Guatemala, para cruzar a territorio mexicano.

Luego de ello, al encontrarse de frente con elementos de la Guardia Nacional, comienzan a agredirlos con piedras.

En ese momento, se arma el zafarrancho: los efectivos forman una barrera con sus escudos, a fin de impedir el paso de los migrantes.

Se escucha el sonido de las piedras golpear con los escudos de seguridad. Migrantes corren, de un lado al otro, para tratar de burlar el cerco policial. Algunos lo logran; otros, no.

Vienen de Honduras, la mayoría, y van hacia Estados Unidos. AFP

No todos los migrantes estaban a favor de las agresiones al contingente de seguridad instalado en la frontera sur. Se escuchan gritos de algunos que desaprueban la agresión: “Queremos paz”. Pedían no lanzar objetos a los efectivos mexicanos.

Los motivos de los migrantes

“Nosotros no nos venimos a quedar aquí, solo queremos pasar al otro lado”, dijo Ingrid, una migrante hondureña de 18 años, a la orilla del río Suchiate.

Añadió: “Yo no me quiero regresar a mi país porque allá no hay nada, sólo hay hambre”.

Cruzaron el río Suchiate, frontera natural entre México y Guatemala. AFP

Se registró un enfrentamiento entre miembros de la Guardia Nacional y migrantes. AFP

México busca una migración controlada

El Instituto Nacional de Migración (INM) de México aseguró que se permitiría el acceso cumpliendo los requisitos de ley, es decir; “una migración segura, ordenada y regular”.

Pero, Carmen De Los Santos, titular del INM en Chiapas, explicó a los migrantes, en su mayoría hondureños, que “las disposiciones jurídicas no establecen una calidad migratoria de tránsito, razón por la cual no es posible obsequiar positivamente su petición”.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?