La marca de ropa Ramona.mex dio un giro hacia la solidaridad, la venta de sus playeras permite llevar comida a Guerrero 35, una casa de huéspedes, cuyos habitantes se han quedado desempleados durante la contingencia por COVID-19



Las han llamado playeras con causa, Ramón Figueroa cuenta que le dieron la vuelta "para que no nada más fuera una marca de ropa equis y normal, sino que fuera algo que pudiera ayudar también un poquito a los demás".

Andrés Velázquez por su parte, es el encargado de a Guerrero 35 y dice que ahora son 14 personas las que hasta la fecha no tienen un empleo y por ende, no tienen ningún ingreso.

Primero reunieron despensas, hoy suman las playeras que portan mensajes como "Together sí podemos" y "The new normal".



Como parte de Ramona.mex, Anabel Ríos asegura que cada día es más difícil que las persones hagan una donación directa, y por esa razón “se nos ocurrió hacer una playera con un mensaje para venderla”.



En poco más de una semana han vendido 30 playeras, las ofrecen a precios accesibles para que también la gente pueda comprarlas fácilmente.

Por su parte, Andrés y su esposa Susana se encargan de las compras y convierten las donaciones en comidas completas para Guerrero 35.

Las playeras están disponibles en sus redes sociales: Instagram y Facebook donde los encuentran como ramona.mex

Afortunadamente hay gente que ayuda, que sigue ayudando y esperemos que este mensaje se haga viral para que le llegue a mucho más personas y no solamente podamos ayudar a la gente de la casa de Guerrero sino a más que lo necesiten", Anabel Ríos | Ramona.mex



