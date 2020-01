¿Con unos kilos de más por estas fiestas? ¡Bájalos así!

A punto de terminar el conocido Maratón Guadalupe-Reyes, se empiezan a sentir las consecuencias de comer todas esas delicias de las fiestas decembrinas y de las vacaciones, por lo que, si quedaste con unos kilos de más, aquí te decimos qué es el exceso de peso y cómo afrontarlo para que bajes esos kilitos que te quedaron.

¿Qué causa el sobrepeso y la obesidad?

La causa principal del sobrepeso que te dejaron las fiestas, es muy sencillo, consiste en un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas, y lo mismo sucede en la obesidad, solo que a otro nivel, de acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en grasas y un descenso en la actividad física, dan como resultado los kilos de más.

Los cambios en los hábitos alimentarios y de actividad física son consecuencia de cambios ambientales y sociales, como las fiestas decembrinas y las vacaciones, ya que es un periodo comprobado en el cual, debido a la variedad de alimentos que solo se consumen cada año, se come más y como se está de vacaciones, si no se sale de paseo, esas calorías no son gastadas.

Sin embargo, perder los kilos obtenidos en estas fechas, no es una tarea imposible y basta un poco de voluntad para poder hacerlo.

Así puedes perder los kilos de más

Aumenta tu consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, cereales integrales y frutos secos. Empieza el día con una fruta o llévate una manzana a la oficina, esto hará que incluyas más fibra en tu dieta y que consumas alimentos sanos que te mantendrán saciado y evitarán que consumas antojitos de más alto contenido calórico.

Limita la ingesta energética que viene de alimentos que contienen una alta cantidad de grasa y azúcar. Si eliminas el refresco, por ejemplo, es seguro que bajarás de peso, pues estas bebidas azucaradas rebasan por mucho la ingesta de azúcar recomendada y si vas a comer hamburguesa, cómete una en vez de dos o pide la sencilla y no la doble.

¡Come a tus horas¡ Está comprobado que saltarse comidas y pasar mucho tiempo sin ingerir alimentos, es perjudicial para la salud y repercute en el peso de las personas, así que puedes eliminar esos kilos de más ganados en las fiestas, al comer adecuadamente en horarios pertinentes.

Toma agua, sí, es importante hacerlo, sobre todo si consumes frutas para ayudar a tu cuerpo con la fibra. Además es importante eliminar el consumo de alcohol, al menos, mientras recuperas tu peso.

Estos pasos pueden ser más sencillos de lo que te imaginas y podrás ver resultados en tres meses, además si lo complementas con actividad física, al menos 60 minutos diarios para jóvenes y 150 minutos semanales para adultos, los resultados serán todavía mejores y ya podrás ir planeando tus vacaciones para verano en una playa paradisíaca.

