Confirman el cuarto caso de COVID-19 en México; se registró en Coahuila

El secretario de salud de Coahuila, Roberto Bernal, confirmó que hay un caso de COVID-19 en el estado, con lo que se convierte en el cuarto caso en el país.

Bernal Gómez explicó que se trata de una paciente recién llegada de Italia a la región Laguna del estado, concretamente al municipio de Torreón.

El doctor recalcó que debe haber confianza en la población de que todo está controlado y pidió que se sigan las recomendaciones que se han dado en días anteriores como no saludar de mano, de beso, entre otros.

Es importante que no haya alarma en la población, todo está controlado. No hay por qué suspender eventos porque no hay peligro”.

Roberto Bernal explicó que el diagnóstico de la mujer infectada lo recibió por la mañana. Además, explicó que llegó de Italia asintomática y que tendrá su tratamiento en casa, pues no es necesario hospitalizarla.

Asimismo, mencionó que ya se están tomando las medidas internacionales como revisar a la gente que estuvo en el avión con la mujer infectada, entre dos a tres asientos a su alrededor “tanto en el vuelo internacional, como el otro de Aeromexico”.

Finalmente, aseguraron que tienen tanto medicamentos como equipo médico necesario para encarar esta enfermedad.

Coahuila compró más de un millón de insumos entre gorros, cobrebocas, batas, etc”.

Momentos antes de la conferencia, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, confirmó un caso positivo de Covid-19 en el estado.

Nos acaban de confirmar un caso en Torreón ya certificado por el Sistema de Salud Nacional, por el gobierno federal, un caso positivo el cual ya se tiene aislado", indicó.

Añadió que están tratando de localizar a dos jóvenes que realizaron el viaje a Italia con la paciente infectada para realizar los exámenes pertinentes.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?