Es oficial: el coronavirus ha llegado a México; primer caso está en la CDMX, ve recomendaciones

Este viernes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, confirmó que existe un caso confirmado de coronavirus en la Ciudad de México.

Se trata de un joven, quien se encuentra estable; está en observación y en aislamiento epidemiológico.

El paciente confirmado está hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) en la capital de México a la espera donde se le realizaron los análisis, informó Hugo López-Gatell.

Señaló que el paciente dio positivo en primera y segunda prueba por COVID-19, e indicó que hay un segundo caso de estudio en Sinaloa. El paciente permanece en un hotel.

Hablamos de dos casos: el del INER en la Ciudad de México y otro en Sinaloa, estamos dando por válida la confirmación del laboratorio de salud pública estatal. Lo advertimos desde el inicio. Esto no se puede contener, lo que no quiere decir que no pueda mitigarse. En su mayoría, más del 90%, son enfermedades con síntomas leves, como catarro", señaló el funcionario de la Secretaría de Salud.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, también informó que se descartaron tres casos sospechosos en Oaxaca, Guanajuato e Hidalgo. Además de que se mantiene en evaluación un caso sospechoso en Tijuana.

Agregó que existen otros dos casos que están en observación en Estado de México y Ciudad de México.

¿Cuáles son los síntomas?

El nuevo coronavirus 2019 es una cepa particular de coronavirus que no había sido identificada previamente en humanos; sin embargo, las autoridades han identificado los siguientes síntomas:

Fiebre

Tos

Dificultad para respirar

Neumonía

Dolor de músculos

Problemas gástricos

Diarrea

Malestar general

Se recomienda acudir inmediatamente al médico en caso de presentar síntomas y se tenga antecedente de haber viajado a China o haber estado en contacto con algún enfermo confirmado con el nuevo coronavirus 2019.

Existen pruebas de que el nuevo brote se originó por exposiciones en un mercado de pescados y mariscos en China.

Recomendaciones por coronavirus

Hasta el momento no existe una vacuna, pero existen algunas medidas para prevenir y reducir el riesgo de infección, la primera es evitar viajar a China, en caso de que sea necesario siga estas medidas:

Lavarse las manos regularmente , especialmente después del contacto directo con personas enfermas.

, especialmente después del contacto directo con personas enfermas. Evitar el contacto cercano con personas con infecciones respiratorias agudas y con animales de granja vivos o muertos y con animales salvajes.

agudas y con animales de granja vivos o muertos y con animales salvajes. Cubrir boca y nariz; hay mascarillas de carbón activado que brindan mayor protección que un cubre bocas.

Además, autoridades sanitarias de China detallan que este patógeno podría transmitirse al ingerir alimentos como:

Carne

Productos animales

Por lo que se recomienda lavar y hervir bien los alimentos.

