Contaminación de restos no permite determinar si son de los 43: abogado

Los restos humanos hallados en municipios aledaños a Iguala, Guerrero, actualmente se encuentran contaminados, ocasionando retraso de identificación de los mismos: no se puede determinar si pertenecen a alguno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, informó este jueves el abogado de los padres, Vidulfo Rosales.

Al concluir un encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y familiares de los 43 normalistas desaparecidos, el abogado Vidulfo Rosales señaló que algunos de estos restos estuvieron en lugares donde se contaminaron y, por esta razón, no han sido enviados a Innsbruck, Austria, para su análisis.

El tema que se puso hoy sobre la mesa es el que tiene que ver con la investigación y búsqueda; avances no hay. Todavía no se mandan (los restos), pues sufrieron una infectación (sic) por estar en cuevas y todo eso. No pueden avanzar. Hay que descontaminar”.

La teoría de que los 43 fueron llevados en grupos a municipios aledaños a Iguala y asesinados y enterrados en esos sitios es una de las principales líneas de investigación que sigue el actual Gobierno. La próxima reunión se llevará a cabo el 5 de marzo.

Más manos trabajan en el caso

El pasado 28 de enero, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, instruyó la desaparición de la Oficina Especial para el Caso Iguala y pidió a la Dirección General de Primera Visitaduría encabezar trabajos de acompañamiento y seguimiento para abordar el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.

La mencionada unidad fue creada el 18 de diciembre 2014 como parte de las investigaciones en torno a los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre 2014, y que devinieron en la desaparición de los 43 normalistas.

Desde el arranque de su gestión, Piedra Ibarra anunció que la recomendación 15VG/2018, -que realizó la administración anterior de este organismo-, sería analizada junto con familiares de los 43 estudiantes desaparecidos con la finalidad de valorar el alcance de la misma y principalmente encontrar la forma de avanzar hacia una conclusión de las investigaciones.

