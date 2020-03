Coronavirus: Adultos mayores esperan turno para cobrar pensión

Son adultos mayores que aún no pueden aislarse en sus casas por las medidas de coronavirus, el motivo: acuden a un "Centro Integrador de Bienestar del Gobierno Federal" porque no les han depositado los montos de los Programas de ayudas sociales.

Al interior, sin la llamada "Sana distancia" para evitar contagios de coronavirus COVID-19 esperan su turno para las aclaraciones.

El gentío que está ahí, estoy aquí desde las nueve de la mañana. Pues ahí tengo la tarjeta, pero no tiene fondos”, señala María de Jesús Carvajal .

Los cerca de 100 adultos mayores, llegaron a la oficina ubicada en Lucerna número 24, Colonia Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX).

Viene a ver discapacidad. Pase, ahí se anota", reitera.

En las primeras horas, en la entrada solo los orientaba para tomar un lugar, más tarde, al ver las cámaras de Unotv.com, empezaron a ofrecer dosis de gel antibacterial, el personal del Centro Integrador del Bienestar, argumentó que se trata de una falla bancaria, en el sistema de pagos.

¿Oiga y el programa de sana distancia, no consideraron ponerlos separados?

De hecho, sí hemos considerado, pero es que no tenemos más espacio. Ya lo viste. Y de hecho pues están viniendo más por la situación de Banorte, regularmente no estamos tan llenos", dijo una persona del lugar.

Mientras tanto los adultos mayores, no descartan tener que volver a para pedir información, en medio de la pandemia de coronavirus.

¿Cuándo tenían que haberle depositado?

El día... los primeros cinco días de este mes. Y mi tarjeta salió en ceros", establece Martha Padilla.

El Gobierno Federal prometió que adelantarán las ayudas económicas de cuatro meses para mitigar la crisis por el coronavirus, pero a estos adultos mayores, no les han entregado ni las del mes corriente.

No yo ya fui al banco, me dijeron, ahí están los letrerotes puestos... Que no están pagando”, argumenta Bertha Galván.

