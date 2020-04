Diversos son los sectores de la sociedad que han tenido que desarrollar nuevas habilidades para llevar una vida lo más común posible en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus (COVID-19) en México: en esta ocasión, Unotv.com trae los testimonios de profesores de nivel básico que participan de la educación en línea en pro de los niños y niñas que atienden la cuarentena.

Paula Espinosa, profesora de primaria en México, dijo en entrevista con este medio de comunicación que ella y sus colegas se encargan de grabar videos donde explican a los educandos las actividades a realizar durante la jornada, “y eso es lo que los niños bajan desde sus celulares y trabajan”, adaptándose todos a la educación en línea, lejos de compañeros, profesores y del salón de clases.

¡A trabajar!

Incluso materias como Educación Física o actividades como las reuniones virtuales no se desplazan por la educación en línea por coronavirus. Belén es una profesora de Activación Física en nivel básico, y a través de breves videos explica a sus alumnos los pormenores para realizar los ejercicios desde casa, ayudándose de los artículos que los pequeños pueden tener en sus hogares. El espacio no es pretexto para no ejercitarse.

Desde el pasado 20 de abril, la Secretaría de Educación Pública (SEP) transmite por televisión clases de preescolar y primaria.

Paula Espinosa comentó que “se nos invitó a participar en actividades para aplicar la educación a distancia” por el COVID-19: “A algunos se nos dificulta, pero se nos dan tutoriales y es algo de lo que aprendemos y trabajamos”.

Se pide apoyo de los padres para establecer horarios de actividades, que procuren levantar a sus hijos a la misma hora; bañarlos, peinarlos; que difundan prácticas de higiene y determinen un espacio en casa sólo para labores académicas.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?