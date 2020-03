Coronavirus: Cae afluencia en cruces en frontera entre México y EU

Tras el acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos de reducir los cruces fronterizos "no esenciales" para evitar la propagación del nuevo coronavirus, desalentó este sábado, el paso de visitantes por el puente que comunican el norte de Tamaulipas con el sur de Texas.

Medidas por coronavirus

En los cruces que comunican a Reynosa, Tamaulipas con Mission, Hidalgo y Pharr, luego de que durante el viernes se observaron filas de vehículos de hasta dos kilómetros, para cruzar del otro lado, este día muy pocas unidades motrices se observaron.

Foto: Marco Esquivel

La misma situación en el cruce de personas a pie por el acceso del puente internacional que prácticamente se vio vacío.

En tanto, en la frontera de Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas, que, aunque el paso no está cerrado, los viajes son restringidos por las autoridades norteamericanas, que solamente permiten “viajes esenciales”.

Y es que los comercios en esta ciudad se encuentran cerrados, entre ellos el centro comercial del norte y solamente las cadenas de tiendas de autoservicio lo hacen con horario limitado.

Foto: Marco Esquivel

Lo anterior, se repite en los puentes que comunican a Matamoros, Tamaulipas, con Brownsville, Texas, desde temprana hora estos puertos fronterizos se vieron solos, mientras que los peatones son quienes más llegaron, pero la mayoría de ellos contaban con su residencia o ciudadanía de Estados Unidos, por lo que cruzaron libremente.

Foto: Marco Esquivel

Coahuila

Contrario a un sábado cualquiera, este 21 de marzo el Puente Internacional 1 lució vacío; la afluencia vehicular que en fin de semana suele abarrotar el puerto fronterizo entre el norte de Coahuila y el sur de Texas se redujo hasta en un 90 %.

El cruce peatonal registró un descenso total, incluso, los migrantes que suelen solicitar cita para visa humanitaria en la guarda raya del puente internacional tampoco arribaron.

La caída de visitantes a Estados Unidos ocurre a pesar de que la frontera de Coahuila con Texas es la única abierta para realizar compras en general.

Tijuana

En la Garita de San Ysidro, autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza ha negado el ingreso a Estados Unidos por las fronteras con Tijuana a toda persona que no tenga que ingresar al país a realizar alguna actividad considerada como "esencial", ante el coronavirus.

Sí, porque voy a sacar permiso y dijo que no, que no podía. - ¿No le dijeron alguna razón? – No, no me explicó la muchacha. - ¿Usted a que iba? – Voy de visita con mi hermana”. María Andrea, le negaron ingresar a estados unidos

Pedro Michel comentó: “no te dicen nada, te dan tu papelito naranja, te mandan a inspección secundaria, no pasas por el escáner ni nada, simple y sencillamente te dicen señores tenemos la frontera cerrada y no cruzan”.

Únicamente ciudadanos, residentes y personas que iban a trabajar les permitían el paso, muchos eran detenidos e interrogados por los agentes migratorios y les dejaban pasar.

El cruce fronterizo entre México y Estados Unidos que solamente es por la Garita de San Ysidro se redujo en un 90 %, y eso lo han visto reflejado también en las ventas, los vendedores ambulantes que por momentos optan por aventarse una cascarita de futbol.

Estas medidas, según los acuerdos entre los gobiernos de Estados Unidos y México serán por un periodo de 30 días y solamente se implementan en los cruces fronterizos terrestres, para contener el nuevo coronavirus.

