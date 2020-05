La propagación del coronavirus (Orthocoronavirinae) ha cambiado la vida de aquellos que se han contagiado de la nueva cepa. Duals lo sabe; desde un cuarto en el segundo piso de su casa, juega con su hija de dos años: él, tras una ventana, ella, en el patio.

"¡Papá!”, grita la pequeña.

“Mande. Ya pronto nos veremos mi amor, bueno nos vemos desde lejos, ya pronto jugaremos", Duals Pacheco, comerciante central de abasto CDMX.

Duals es uno de tres primeros casos de personas infectadas en la central de abasto de la Ciudad de México.

"Puedo ubicar la manera y casi la fecha del contagio. Un compañero, una persona de nombre Armando, trabajaba con nosotros ahí en la bodega y digo trabajaba no porque ya no trabaje por gusto sino que él falleció. Armando estuvo con su hermana en el Hospital General, a la noche siguiente falleció su hermana", Duals Pacheco, comerciante central de abasto CDMX

Duals se enteró de la muerte de su amigo y compañero de la central de abasto mientras se encontraba en aislamiento y con temperaturas que no lo dejaban dormir.

"Proseguí tomando únicamente paracetamol, hice algunas vaporizaciones, no me ayudaron para nada, al contrario, por aproximadamente dos horas me dieron un poco de alivio sentía descongestionado mi pecho, pero tres o cuatro horas después sentía mi pecho casi explotar, me ardía, como si hubiese prendido fuego dentro de mi cuerpo". Duals Pacheco, comerciante central de abasto CDMX

De aquello ya pasaron 16 días. Ahora mira con sorpresa a quienes no respetan la recomendación para quedarse en casa.

"Yo tengo cámaras en la bodega y veo todos los días gente que pasa con niños pequeños, sin cubrebocas, sin guantes. Tomen consciencia", Duals Pacheco, comerciante central de abasto CDMX

Aunque ha mejorado, asegura que permanecerá más días confinado por su bien y el de su familia.

