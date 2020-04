Usar cubrebocas para prevenir el nuevo coronavirus (COVID-19) no sustituye a la medida principal impulsada por las autoridades sanitarias, que es el #QuédateEnCasa, informó este miércoles Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud (SSa) federal, a través de un video difundido en sus redes sociales oficiales.

El especialista de la SSa, encargado de la conferencia sobre COVID-19 en México todos los días a las 19:00 horas desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, comentó que el uso de cubrebocas puede ayudar, “pero lo más importante es quedarse en casa”. El confinamiento o la cuarentena decretados hasta el próximo 30 de mayo permiten que “millones de personas no estén en el espacio público contagiando unos a otros”.

Aunque el cubrebocas puede ser un elemento auxiliar, (también es verdad que) un cubrebocas mal utilizado contribuye a una falsa confianza: la persona tiene el cubrebocas, siente que está protegida, y entonces sale a la calle en situaciones que no debería salir, convive con otros en demasiada cercanía, no guarda la sana distancia, tiene contacto y no protege su estornudo con el (ángulo interno del) brazo”. SSa sobre COVID-19.

Más detalles sobre el cubrebocas

Autoridades alertaron por falsificación de cubrebocas.

El uso de cubrebocas es obligatorio en el transporte público.

Además, retomó Hugo López-Gatell Ramírez, el cubrebocas debe ser usado todo el tiempo, por lo que debe cubrir perfectamente nariz y boca, “porque si nos cansamos de él, nos acalora, nos pica, nos irrita, lo tenemos en el cuello, lo tenemos de gorrito, lo tocamos continuamente, y esto hace que el cubrebocas no sirva” y, en cambio, puede llegar a ser perjudicial para quien lo porta. El funcionario de la SSa dijo con respecto al COVID-19:

Si te tocas la cara para acomodarte el cubrebocas, puedes llevar el virus y contagiarte. En ningún momento la SSa ha dicho que no se deba usar cubrebocas. Si existen Gobiernos estatales que exigen el uso de cubrebocas, está bien. Lo importante es que no se tome como una medida principal”.

Finalmente, Hugo López-Gatell Ramírez agregó que “si lo quieres usar, úsalo, pero úsalo bien”, y advirtió que este elemento no disminuye el riesgo de contagio de coronavirus “si no te lavas las manos” frecuentemente, “si sales de casa o si convives con un portador. El cubrebocas no garantiza el no contagio”, por lo que llamó a atender todas las recomendaciones de la SSa de forma conjunta.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?