La noche de este lunes, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentó la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por COVID-19.

El canciller anunció la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor generada por la pandemia de la nueva cepa de coronavirus, y que la Secretaría de Salud definirá las acciones a tomar con respecto a la contingencia.

Ebrard Casaubón, en rueda de prensa detalló que la declaratoria entrará en disposición el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y estará vigente hasta el próximo 30 de abril.

Por su parte, el Consejo de Salubridad General, quien sesionó este lunes en presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitó a las diferentes dependencias gubernamentales y a los tres niveles de gobierno brindar el apoyo para el éxito de la declaración.

En la conferencia conjunta, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, indicó que la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por COVID-19, no significa un toque de queda, "empiezan a circular las especulaciones de que podría haber un toque de queda y desabasto, no, no, no, no se confundan, con declarar la emergencia lo que nos permite es una mayor efectividad en la coordinación intergubernamental. Invitamos enfáticamente al sector privado y económico a la última oportunidad para reducir los contagios".

Además Ebrard Casaubón llamó a todos los sectores y población a cerrar filas pues, dijo, si no se hace, el daño económico y el impacto podría ser de hasta un año y crecería la pobreza.

Es mejor actuar ahora por razones de salud y también por razones de la economía. Mientras más efectivo sea este mes de guardarnos todos, ma pronto regresaremos a la normalidad”, aseguró.

Explicó que durante este tiempo se trabajará con las secretarías del Trabajo y de Hacienda y Crédito Público para proteger a los trabajadores “porque no se les puede privar de su salario este mes de acuerdo a la ley”.

Con las empresas que se opongan a estas medidas, apuntó, habrá desde sanciones administrativas, una multa o clausura, hasta inclusive responsabilidades penales.

En general, quien se oponga en cuanto a sí seguir sus actividades a pesar de lo que se ha dispuesto,se hace acreedor de medidas administrativas (...) estamos apelando a la consciencia social que tenemos”, agregó.

Informó también que se trabajará con las distintas secretarías gubernamentales para asegurar tanto insumos, alimentos y seguridad a las personas en el país durante la contingencia.

Casos de COVID-19 en México

