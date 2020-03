El coronavirus COVID-19 sigue avanzando en México, y de acuerdo al último reporte informado por las autoridades, hasta este domingo, el país registra al menos 993 casos confirmados; por ello, aquí te mostramos un mapa con el Top-5 de los estados del país con más pacientes:

La Ciudad de México tiene al menos 177 casos confirmados. El Estado de México tiene al menos 119 casos confirmados. Jalisco tiene al menos 83 casos confirmados. Nuevo León tiene al menos 70 casos confirmados. Puebla tiene al menos 66 casos confirmados.

Numerología

Por su parte, en conferencia de prensa, se dio a conocer que ante el coronavirus COVID-19 México presenta 8 mil 512 casos en total; de los cuales, 993 resultaron positivos, 2 mil 564 son sospechosos, 4 mil 955 fueron negativos y se presentan al menos 20 defunciones.

¿Dónde y cuántos fallecimientos se han presentado?

Ciudad de México (7)

(7) Jalisco (3)

Hidalgo (2)

San Luis Potosí (2)

Coahuila (1)

Durango (1)

Michoacán (1)

Morelos (1)

Puebla (1)

Quintana Roo (1)

¿Quiénes deben protegerse?

La idea es que sea la población de todos los estados del país, aunque la Secretaría de Salud en México pone mayor énfasis en las personas que padezcan enfermedades como: diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardiacas y respiratorias, así como trasplantes, personas adultas mayores a partir de los 60 años cumplidos, personas embarazadas y las que estén a cargo del cuidado de sus hijas e hijos menores de 12 años.

¿Cómo se terminará más rápido con el coronavirus COVID-19?

Estamos en el momento en que comienza el crecimiento exponencial de los casos y es el momento ideal para que todos nosotros mantengamos la sana distancia, es el momento de quedarse en casa. No estamos en un estado de decepción, seguimos y mantenemos la idea de respeto de los derechos humanos de todos y apelamos a la honestidad y la franqueza de la gente para que se quede en casa, sabemos que si esto no sucede las cosas no van a funcionar.” Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud .

Da clic aquí para ver cómo se hace un gel antibacterial casero.

Es importante señalar que las autoridades, en cada uno de los estados de la república recomiendan que ante el coronavirus COVID-19 se debe conservar una sana distancia, en caso de tener contacto con personas fuera de la familia nuclear, estar cuando menos a 1.5 metros de distancia; además, se pide que el saludo sea a distancia, no hacerlo de beso, mano o abrazo, así como lavarse las manos con agua jabón.

Si se va a estornudar, debes usar un pañuelo o el ángulo interno del brazo.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?