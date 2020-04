México tiene un equipo de expertos de primer nivel para enfrentar la crisis sanitaria desencadena por la epidemia del coronavirus, aseveró el presidente Andrés Manuel López durante su conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional.

El mandatario federal pidió a los mexicanos conocer los perfiles de cada uno de los expertos que están al mando y que conducen la estrategia para frenar el contagio. “En ningún país del mundo hay un equipo médico y científico que respalde a un presidente en la lucha contra el coronavirus como el que tiene México”, resaltó.

En este marco reconoció al epidemiólogo Hugo López-Gatell, por su capacidad de comunicar a la población; además de ser una eminencia en su campo.

Sabe comunicar las ideas, es una virtud que posee el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell pues hay eminencias como Jesús Reyes Heroles o Samuel del Villar que no poseían dotes de expositores”, Andrés Manuel López Obrador.

Casos de Covid-19 en México

{{confirmed.text}}{{confirmed.value}}en México {{recovered.text}}{{recovered.value}}en México {{deaths.text}}{{deaths.value}}en México

“En las crisis se ve de qué están hechos los gobernantes”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo optimista de poder remontar la crisis sanitaria por el coronavirus. “Es en las crisis donde se ve de qué están hechos los gobernantes”, dijo al asegurar que “vamos a lograr el renacimiento de México”.

“Sobre cómo veo el futuro, mi situación política, estoy optimista, pese a lo que puedan opinar mis adversarios que los respeto mucho, no tengo enemigos tengo adversarios; estoy bien y de buenas no estoy 'apanicado', ni angustiado, ni vencido. Además siempre he dicho copiando una frase de Omar Torrijos: 'el que se aflige, se afloja'”, puntualizó.

El mandatario añadió que es en periodos complicados como el que se está viviendo en estos momentos en el mundo donde se prueban los liderazgos.

Aquí es donde se ve, en las crisis, de que están hecho los dirigentes, los gobernantes. Acepto el desafío, estoy seguro que vamos a salir adelante, que vamos a lograr el renacimiento de México”, aseguró López Obrador.

Dijo que en este periodo “algo que es fundamental el hacer valer la Cuarta Transformación”

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?