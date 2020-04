Para estimar los casos que no se ven de coronavirus COVID-19 en el territorio nacional, la Secretaría de Salud aplica el modelo de vigilancia centinela.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, indicó que gracias al modelo se estima que por cada caso confirmado de COVID-19,(3 mil 181 hasta ayer miércoles 08 de abril), habría ocho más de los cuales no hay registro, dando un estimado total de 26 mil 519, de acuerdo con el método de vigilancia.

De lo que se ve de la epidemia, es ocho veces más grande".

El subsecretario de Salud mencionó que en México, las autoridades reconocen que por cada caso que se ve en una clínica hay otros que no se detectan.

¿Por qué no los vi?, por muchísimas razones: no estaban suficientemente graves para acudir al hospital, o estaban muy graves y ni siquiera llegaron al hospital, o llegaron al hospital y no fueron detectados", explicó.

¿Cómo funciona el modelo de vigilancia centinela?

López-Gatell mencionó que en vez de interrogar a los 127 millones de habitantes de México, se toma un muestreo de miles de personas.

El modelo de vigilancia centinela realiza estimaciones basado en casos confirmados en centros de salud de todo el país; suma a los pacientes ingresados a hospitales por infecciones respiratorias agudas u otras enfermedades respiratorias con síntomas similares.

Así, la estimación es que en México habría 26 mil 519 casos de coronavirus.

