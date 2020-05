Esta tarde las autoridades de la Secretaría de Salud (Ssa) ofrecieron una conferencia de prensa en Palacio Nacional para actualizar los datos diarios sobre el nuevo coronavirus (COVID-19) en México.

El director de epidemiología de la Ssa, José Alomia, indicó que suman ya 8 mil 134 decesos y 74 mil 560 contagios por coronavirus en México que se encuentra ya en la etapa de salida de la Jornada Nacional de Sana Distancia.

Además ofrecieron estas cifras.

Sigue en vivo por Uno TV la conferencia de prensa de las autoridades de Salud de este martes 26 de mayo.

El impacto del COVID-19 en las trabajadoras del hogar

Por su parte, Marcelina Bautista Bautista, defensora de Trabajadoras del hogar, habló de las afectaciones que vive el gremio por la pandemia por COVID-19 y quienes dejaron de laborar sin las prestaciones mínimas por parte de sus empleadores.

Explicó que se lanzó, con la colaboración del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, una campaña denominada “Cuida a quien te cuida” para exhortar a los empleadores de trabajadoras del hogar a seguir pagando los sueldos en esta etapa de emergencia sanitaria, puesto que sus ingresos se han visto comprometidos.

Pido a todos los empleadores que hagan lo correcto que empiecen a respetar los derechos de las trabajadoras".

En tanto que el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, dijo que el mensaje de Marcelina y en conjunto de la campaña no se trata de una cuestión de caridad o de buena voluntad, si no de una obligación ética y legal, debido a que la mayoría de las personas que laborar en casa, no tienen un contrato que respalde sus derechos laborales.

hacernos cargo de nuestras responsabilidades y que todos y cada uno de las personas que utilizan el servicio del trabajo del hogar ya sea de planta o de entrada por salida tienen que registrar las trabajadoras para darles seguridad Social para darles los derechos que les corresponden pero esto en esta etapa de incertidumbre también hay otras salidas hay otros mecanismos que pueden funcionar justamente para que el tema del salario no se había comprometido".

