Al corte de las 19:00 horas de este miércoles 8 de marzo, autoridades de la Secretaría de Salud (SSa) federal anunciaron en conferencia de prensa realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional que en México hay 174 defunciones y tres mil 181 casos confirmados del nuevo coronavirus (Orthocoronavirinae), por lo que llamaron a redoblar esfuerzos para frenar los contagios.

José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología de la SSa, comentó además que en el país ha habido, hasta esta jornada, más de 17 mil casos negativos de COVID-19; el funcionario llamó de nuevo a los adultos jóvenes en edad reproductiva a cuidarse, debido a que ese sector es el que tiene menos posibilidades de reducir sus actividades en áreas públicas.

La cantidad de personas contagiadas, mayores de 65 años, continúa incrementándose. Este sector ha tenido que ingresar a un segundo o tercer nivel de atención (para evitar morir de coronavirus). Esto es lo que confirma que la edad es un factor de importancia; (la situación) puede complicarse”.

Alomía Zegarra detalló porcentajes del tipo de atención que reciben los pacientes COVID-19 positivos:

Atención ambulatoria, 71%.

Hospitalizados estables, 9.78%.

Hospitalizados graves, 15%.

Hospitalizados intubados, 3%.

Destacó que la tasa de letalidad está asentada en 5.46%, pero cuando "vemos este índice representado" en cada uno los estados de la República, se cae en la cuenta de la tasa de letalidad puede variar desde un 7%, 6%, 2.6%, hasta 1.49%, “y esto lógicamente depende de la cantidad de casos” de coronavirus “que se han detectado y confirmado en cada uno de los estados”.

Tiempo de acción del COVID-19

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseveró durante su intervención que la mitad de los decesos por coronavirus (Orthocoronavirinae) en México tuvieron una media de nueve días de evolución: nueve días entre síntomas y posteriormente fallecieron. Aclaró que cada paciente COVID-19 positivo es distinto y que existen excepciones a la tendencia.

Hay países con decenas o centenas de miles (de contagios, pero eso no quiere decir) que sea todo. Hay mucho más. Es difícil saberlo porque no se utiliza (el mismo) método de estimación (en todas los países) [...] En México reconocemos que lo que no vemos también existe”.

