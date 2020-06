Luego de que se informó que Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dio positivo a una prueba para detectar coronavirus (COVID-19), la Secretaría de Salud (SSa) actualizó, en rueda de prensa de las 19:00 horas desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la situación de este padecimiento en territorio nacional.

Decesos: 14 mil 053.

Casos confirmados acumulados: 120 mil 102.

Casos sospechosos acumulados: 46 mil 398.

Casos negativos acumulados: 177 mil 875.

Total de personas estudiadas: 344 mil 375.

José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, reiteró que el semáforo epidemiológico continúa en rojo para todo el país; advirtió que el nivel de riesgo es máximo, por lo que llamó a no relajar las medidas de contención contra el COVID-19. De los 120 mil 102 casos confirmados acumulados en territorio nacional, 18 mil 416 son casos activos, cuyos síntomas en pacientes se presentaron en los últimos 14 días.

Agregó que los determinantes que contribuyen a defunciones por COVID-19 son, sobre todo, diabetes, sobrepeso, tabaquismo, hipertensión u otros padecimientos catalogados como comorbilidades. En tanto, la carga acumulada es de 120 mil 102 casos este lunes. El incremento de casos confirmados en las últimas 24 horas fue de 2.4%, lo que se traduce como dos mil 999 nuevos casos durante el periodo referido.

Medicinas o vacunas

Con respecto a productos vendidos como medicamentos “complementarios” para evitar contagios del coronavirus, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, exhortó a la comunidad a no consumir nada que no esté avalado, en México, por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Pidió no practicar la automedicación en caso de sospechar poseer la enfermedad.

Por otra parte, el subsecretario dijo que, conforme el país ingresa en la “nueva normalidad”, la Liga MX analiza el caso y atiende las sugerencias de las autoridades sanitarias, en contexto de que el gremio del futbol nacional ya piensa cómo regresar a entrenamientos y partidos, sin olvidar implementar las medidas de contención para proteger a trabajadores técnicos, futbolistas y aficionados.

Con respecto a la confusión generada entre la comunidad por las estimaciones que en el pasado ha hecho la Ssa sobre la vida de la pandemia, así como la cantidad de personas contagiadas y muertas por el COVID-19, el especialista reiteró que las predicciones no deben interpretarse como si fueran fenómenos “precalculados”, pues eso es poco viable ya que los factores que intervienen son muchos.

