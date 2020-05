Esta tarde las autoridades de la Secretaría de Salud (Ssa) ofrecieron una conferencia de prensa en Palacio Nacional para actualizar los datos diarios sobre el nuevo coronavirus (COVID-19) en México.

{{confirmed.text}}{{confirmed.value}}en México {{deaths.text}}{{deaths.value}}en México {{recovered.text}}{{recovered.value}}en México

El director de epidemiología de la Ssa, José Luis Alomía Zegarra, indicó que en México suman ya 4 mil 477 decesos y 42 mil 595 contagios confirmados por el virus en México.

Además ofreció estas otras cifras.

Foto: captura de pantalla

Sigue en vivo por Uno TV la conferencia de prensa de las autoridades de Salud de este 14 de mayo.

Jornada Nacional de Sana Distancia no termina este jueves

En otro tema, el doctor Hugo López-Gatell, subdirector de Salud, dijo que se debe estar mentalizado par volver a la "nueva normalidad", al desconfinamiento, y que la población tiene que entender que aún quedan 17 días de la Jornada Nacional de Sana Distancia, puesto que el Gobierno de México no "esta diciendo que van a reabrir mañana".

No vamos a abrir ni hoy, ni mañana, sino en 17 días, hay que prepararnos [...] es importantísimo anunciar como lo hemos hecho, en cada momento con antelación, las cosas precisamente y aquí empezó a responder a su preocupación que sé que no es de ustedes de la sociedad mexicana porque hay que prepararnos no podemos estar perpetuamente en este estado de confinamiento".

Explicó que la pandemia no se supera este jueves 14 de mayo, puesto que aún quedan todavía 17 días de la Jornada, a la que consideró exitosa, del gobierno federal.

Lo que deben hacer las personas con síntomas leves de COVID-19.

Gatell explicó que cualquier persona que presente, fiebre moderada, dolor de cabeza, dolor de articulaciones etc, deben asumir que tienen COVID-19 y deben quedarse en casa a menos que presenten características de personas vulnerables.

Además dijo que en ese caso, las personas no deben quedarse solo en casa sino atenderse con algunos medicamentos.

Pero usted, si tiene fiebre, no quisiéramos que tenga fiebre, tos; puede usar medicamentos para la fiebre que se compran sin receta, por ejemplo, el paracetamol, también conocido como acetaminofén, es el de uso más común y la cantidad de tabletas que se tiene que tomar o los miligramos generalmente vienen en la propia etiqueta, no quisiera hablar de dosis específicas para no crear confusión como si eso fuera una receta pública en la propia caja, pero lo vamos a poner en esas indicaciones. Esto le quita la fiebre, le quita el dolor, también este medicamento quita el dolor, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de músculos y articulaciones".

Además recomendó que las personas con estas condiciones deben mantenerse hidratados, mantener una alimentación habitual preferentemente rica en frutas y verduras y dormir bien.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?