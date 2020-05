El nuevo coronavirus COVID-19 nos obliga a cuidarnos y estar alertas. En casa hay que estar preparados, Eric Pérez da testimonio de lo importante que es saber qué hacer en caso de que algún familiar, amigo o persona cercana presente síntomas y requiera apoyo.

Primero hay que guardar la calma.

Alguien muy importante, muy cercano para mí, me habló para decirme que se sentía muy mal y que no sabía qué hacer y la verdad es que, fue hasta ese momento en que me di cuenta de que yo tampoco sabía qué hacer..." Eric Pérez.

Después se debe buscar orientación médica de inmediato, hacerlo vía telefónica es lo más recomendable, uno para no exponer a la persona, dos para no salir de casa y exponer a otros y tres, para no perder tiempo en búsqueda de un centro de salud o doctor.

Por ello la doctora Adriana López recomienda tener a la mano los datos de algún médico conocido, uno de cabecera con el cual podamos comunicarnos y solicitarle orientación.

Las autoridades, tanto locales como federales, han dado a conocer a la población los teléfonos a lo que se pueden comunicar o bien en todo el territorio nacional el 911 está disponible.

Además, es importante tener a la mano instrumentos de salud como un termómetro. Y si se cuenta con un oxímetro, también se requiere para medir la oxigenación en la sangre.

Revise si en su botiquín hay analgésicos y antipiréticos.

"... Los únicos medicamentos que pudieran tomar son sintomáticos, es decir para fiebre, dolor de los huesos”, doctora Adriana López.

Si algún familiar o amigo acude a brindar auxilio, asegúrese que lo haga protegido:

Cubrebocas

careta o algo que te cubra los ojos,

guantes,

Ropa que cubra la mayoría del cuerpo (playera de manga larga, pantalones)

Y esto debe ser por duplicado, “por que lo usa la persona a la que vas a recoger y lo usas tú."

En caso de tener que salir a consulta u hospitalización, los minutos son valiosos.

Tenga reunidos documentos como:

Identificación oficial,

Papeles en caso de contar con gastos médicos,

Carnet del Seguro Social, ISSSTE o institución médica.

Algún historial médico para saber si tiene enfermedades como hipertensión o diabetes.

Todo debe estar dentro de una mochila y ubicable para los adultos de la casa.

Te recomendamos

