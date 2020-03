El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, aseguró que el coronavirus (COVID-19) se puede curar espontáneamente en un lapso de 10 a 14 días.

Pidió a los mexicanos no entrar en pánico ante la presencia del nuevo coronavirus (COVID-19) en México y recordó información relevante sobre los síntomas que pudieran alertar sobre la presencia del virus en el cuerpo, así como de la vulnerabilidad que tienen ciertos sectores de la población.

Lopez Gatell recordó que es probable que algunas personas ya estén desarrollando los síntomas del COVID-19, que son estos:

Ante el escenario de fase dos de la contingencia por COVID-19, López Gattell explicó que se deben distinguir dos factores para determinar si se debe acudir a atención médica con miras a ser diagnosticado por coronavirus (Orthocoronavirinae), o se debe permanecer en casa a esperar que la enfermedad se cure “espontáneamente”.

Escenario uno: ellos deben ir a atención medica si....

Gatell dijo que personas de la tercera edad y gente que tenga enfermedades crónicas como diabetes, obesidad, hipertensión, padecimientos pulmonares crónicos o enfermedades cardiacas, VIH o cáncer y tengan dichos síntomas, deben guardar la calma e ir a atención médica.

No entre en pánico, simplemente hágalo. Si son las tres de la mañana no necesita hacerlo en ese momento a menos que tenga dificultad para respirar, si siente que se le agota el aire, que con un movimiento mínimo aumenta la velocidad de su respiración, entonces vaya en ese momento, si no espere al amanecer...”.

Escenario dos: espera a que COVID-19 se cure espontáneamente

Gatell, uno de los encargados de dar todos los días los reportes del panorama del coronavirus en México, explicó que personas que tengan dichos síntomas y que no tengan las enfermedades antes mencionadas deben quedarse en casa y esperar a que en unos 10 o 14 días se cure la enfermedad.

Quédese en casa, le va a durar 10 a 14 días, la enfermedad se va a curar espontáneamente, quédese en casa. Ahora, si persisten las dudas llámenos...”.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?