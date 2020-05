Desde que el brote de coronavirus COVID-19 llegó a México, distintos sectores de la población se han visto afectados de diferentes maneras, el laboral es uno de los más golpeados y muchos trabajadores han perdido sus empleos definitiva o temporalmente, o en el mejor de los casos, han sido suspendidos de sus actividades sin goce de sueldo.

Ante esta situación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), pusieron a disposición la Procuraduría Digital de Atención al Trabajador COVID-19, una plataforma donde trabajadores que hayan sufrido una de estas situaciones puedan denunciarlo.

¿Cómo funciona la Procuraduría Digital?

El objetivo del sitio es, darle atención y seguimiento a los trabajadores durante la emergencia sanitaria del virus SARS-CoV-2 han sido despedidos o suspendidos sin goce de sueldo. Para poder denunciar algún caso, es necesario llevar a cabo los siguientes pasos.

Ingresar al sitio especial de la Procuraduría Digita l de Atención al Trabajador COVID-19 .

l . Dar clic en el apartado de Reporte de despido o permiso sin goce de sueldo por COVID-19.

Una vez dentro, hay que ingresar los datos del trabajador; domicilio de la empresa ; actividad del patrón y del trabajador , así como una breve descripción del problema.

trabajador; ; actividad del y del , así como una breve descripción del problema. Además de proporcionar los datos, el sitio cuenta con un apartado para dar seguimiento al reporte para el trabajador y otro para el empleador .

. Ya presentado el reporte, y tras ser analizado y que sea considerado como procedente, la Profedet se pone en contacto con el empleador para avisarle sobre la situación; el empleador responde a través de la plataforma, y se busca la conciliación.

Han atendido mil 500 reportes durante la pandemia de coronavirus

Desde que la Procuraduría Digital de Atención al Trabajador COVID-19 fue lanzada a mediados de abril pasado, se han atendido mil 500 registros de trabajadores por despido o suspendidos temporalmente de sus labores, durante la pandemia.

Carolina Ortiz Porras, procuradora general de la Profedet, indicó que la Procuraduría Digital es una iniciativa de la secretaria Luisa María Alcalde, titular de la STPS para acercar a las partes y llegar a conciliaciones entre trabajador y empleadores.

La Profedet atiende todos los días alrededor de mil 200 llamadas diarias, alrededor de 300 correos electrónicos, además de mensajes por Whatsapp. En particular en la Procuraduría Digital, se tiene un equipo de 15 procuradores y de manera preliminar hay más de tres mil solicitudes en este medio. Se han atendido mil 500 registros por despido o suspendidos temporalmente como procedentes”, explicó la funcionaria.

¿En qué estados funciona la plataforma?

Al proyecto se han sumado nueve entidades -a través de sus procuradurías- como la de la Ciudad de México, Hidalgo, Durango, Chiapas, Baja California Sur, Morelos, Tabasco, Sinaloa y Nayarit.

La respuesta del sector empresarial ha sido positiva, ya que más 400 empresas están activas en esta plataforma.

A ellas les decimos que ‘no las estamos atacando, lo que estamos haciendo es un llamado de solucionar problemas’. Se trata de una herramienta para conciliar, no para pelear. Además, nos ayuda a evitar el ‘coyotaje’”, aseguró la procuradora.

Asimismo, la Procuraduría Digital amplía su jurisdicción, lo que significa que atiende a todos los trabajadores. Si el caso es de competencia local y corresponde a una de las Procuradurías de los Estados que están adheridos a la Plataforma, se les canaliza el caso.

Si se trata de un asunto que compete a un Estado que no está adherido, la Profedet da seguimiento y busca conciliación, en caso de no lograrla, se canalizará a la autoridad correspondiente. Los registros de casos, no son anónimos, son personas que creen que sus derechos han sido vulnerados. Se les pide identificación, para concluir su reporte.

Cuando la Profedet emite un citatorio, es que ya verificamos al trabajador, por lo que pedimos a los empresarios que "cuando les llegue un citatorio, no lo echen en saco roto", señaló la funcionaria. El citatorio es conciliatorio. La Profedet no tiene carácter de juzgador.

