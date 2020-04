El presidente Andrés Manuel López Obrador presento este miércoles, durante su conferencia de prensa, a los científicos que asesorarán las decisiones del Gobierno de México contra el coronavirus (orthocoronavirinae); aseveró que la información más actualizada sobre el tema se dará a conocer en la conferencia nocturna.

El equipo que combatirá al COVID-19 en México está compuesto por:

Lorena Rodríguez Bores, médica cirujano y secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental.

Alethse De la Torre Rosas, directora general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA (Censida).

Olivia López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de Mexico.

México tiene un equipo de expertos de primer nivel para enfrentar la crisis sanitaria desencadena por la epidemia del coronavirus, aseveró el presidente López Obrador; el mandatario federal pidió a los mexicanos conocer los perfiles de cada uno de los expertos que están al mando y que conducen la estrategia para frenar el contagio.

Me importa mucho que los mexicanos sepan en manos de quién están. Me gustaría mucho que conocieran la trayectoria médica, científica de los que están a cargo de la estrategia”.

Guadalupe Espitia Hernández, especialista en neumología y medicina interna del ISSSTE.

Freddy Rafael Domínguez Sosa, médico infectólogo del Hospital Central Sur de Alta Especialidad.

Ricardo Cortés Alcalá, director general de la Salud de la Secretaría de Salud (SSa).

López Obrador refirió que el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, es una “eminencia”; además de contar con el Premio Nacional de Ciencias, ser investigador emérito y tener el reconocimiento mundial. Sobre el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, también destacó su experiencia en epidemiología y su capacidad de explicar la situación de la pandemia a la población.

Víctor Gómez Bocanegra, jefe del departamento de Epidemiología de la Dirección General Adjunta de Sanidad Naval de la Secretaría de Marina (Semar).

Luis Felipe Madrigal Mendoza, jefe de Salud Pública de la dirección general de Sanidad Militar de la Semar.

Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS.

Los científicos son eminencias, pero no todos tienen la capacidad para explicar de manera sencilla. Hugo tiene esa virtud. Además de ser un experto, de ser especialista, es un buen expositor". AMLO, presidente de México.

Víctor Hugo Borja Aburto, director de Prestaciones Médicas del IMSS.

Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos.

José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología de la SSa.

El titular del Ejecutivo también se refirió al doctor Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y afirmó que el equipo que se conformó es de médicos y especialistas que le dan respaldo.

De los cinco, no sólo hay una mujer, dos. Me gustaría ahora, me gustaría que los conocieran, no hay un equipo en ningún país del mundo que respalde, en este caso al presidente, como el equipo de médicos y de científicos que tenemos".

Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de México.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Salud.

Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud.

