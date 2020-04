El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reiteró este viernes, en la conferencia diario sobre los resultados de la epidemia del COVID-19, que "no hay vacaciones", ya que existe una disposición general en México para combatir el nuevo coronavirus, esto antes de los próximos días de Pascua.

No hay vacaciones, porque existe una disposición general de que todas las actividades en los sectores público y privado se suspenden temporalmente", dijo.

López-Gatell destacó que "si no nos movemos, el virus no se mueve y no hay infecciones, quédese en casa, no se vaya de vacaciones, quédese donde está".

Además, insistió en su llamado a la unidad y solidaridad de los ciudadanos en el seguimiento de las medidas de restricción de movilidad y suspensión de actividades, pues se evitará el aumento acelerado en el número de casos y el colapso del sistema de salud.

Con respecto a la respuesta de la sociedad a la emergencia de salud, López-Gatell dijo que está satisfecho hasta ahora. "Satisfecho con la respuesta social, pública, científica y privada", aunque, dijo, "todavía es temprano para conocer la evidencia que demuestra el efecto del cierre de escuelas y empleos con respecto a la transmisión".

Recordó que el trabajo para enfrentar la epidemia en el país es tratar de aplanar la curva de la epidemia y evitar un gran número de infecciones y más muertes.

Fialmente, sobre si el clima, caluroso o lluvioso afecta al virus, López-Gatell refirió que científicamente nada hay que compruebe que las lluvias podrían ayudar en el aumento o disminución del coronavirus, no es un factor que por el momento sea determiante.

El subsecretario de Salud informó este viernes que ya hay 60 personas que han muerto por el nuevo coronavirus en México.

Casos de COVID-19 en México

{{confirmed.text}}{{confirmed.value}}en México {{recovered.text}}{{recovered.value}}en México {{deaths.text}}{{deaths.value}}en México

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?