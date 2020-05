Luego de anunciar el inicio de la Nueva Normalidad, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que las medidas de higiene y prevención probablemente podrían durar muchos años.

Son elementos que no se pueden quitar y muy probablemente no deberíamos de quitar en muchos años porque nos permitirá convivir con este nuevo virus no solo en México, sino en el mundo”.

Indicó que la nueva normalidad es una serie de comportamiento que la población deberá de realizar respecto a la prevención en una serie de medidas de higiene personal y respecto a otras personas.

López-Gatell indicó que gracias a la implementación de la jornada de Sana Distancia se pudo lograr reducir hasta en un 81% el punto máximo de casos que se hubieran presentado en el Valle de México, el cual fue el punto de referencia de la pandemia.

“Al terminar la Jornada Nacional de Sana Distancia no se acaban las actividades de seguridad sanitaria y de control por parte de las 32 entidades federativas porque el mapa va a ir cambiando estado por estado y cada estado de acuerdo a su nivel de riesgo semanalmente va a ser notificado por la autoridad sanitaria federal de cuál es su nivel de riesgo”, afirmó el funcionario.

Van 9 mil 44 muertos por COVID-19

López-Gatell indicó que en México suman ya 9 mil 44 muertos y 81 mil 400 casos de contagios por coronavirus. Además, existen 36 mil 131 casos sospechosos, aunque con 137 mil 263 casos negativos acumulados en el país.

Se reveló que para la reactivación de las actividades en la Ciudad de México, empresas encargadas de la minería, la fabricación de equipo de transporte, venta de bicicletas y producción de cerveza, así como sus cadenas de producción, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) emitirán permisos para las aperturas.

