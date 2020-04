Un mensaje en diferentes lenguas indígenas da información sobre las medidas de higiene contra el nuevo coronavirus COVID-19: "Mojar, enjabonar, frotar, frotar, frotar, enjuagar y secar" dice un audio en Otomí.

Gisela Lara Saldaña, titular del Programa Bienestar del Instituto Mexicano del Seguro Social, explicó que la traducción está disponible en más de veinte lenguas indígenas, y suman 2 mil 172 mensajes transmitidos a través de 110 radiodifusoras locales en sus propias lenguas.

Esto nos ha servido para que toda la población, aunque no hable español, sepa que está pasando con el coronavirus, con el COVID-19", señaló Gisela Lara Saldaña, titular de la Unidad Del Programa IMSS-Bienestar.

En ese sentido, explicó que se han trabajado un promedio de 26 lenguas, donde explican cómo se transmite, cómo es el lavado de manos, cuáles son los síntomas y cuáles son los signos.

La funcionaria también informó que el 96% del personal operativo de salud en localidades indígenas, ha sido capacitado para atender casos de coronavirus.

A partir del día primero de abril, los 80 hospitales tienen un filtro, es una unidad de medicina, de unidad médica móvil, es ésta, tiene dos consultorios, uno es para el médico, uno es para la enfermera", dijo Lara Saldaña.

Aunque hasta el momento, los casos son contados, la población indígena no está exenta de contraer coronavirus.

Si el paciente que llega va a urgencias puede pasar a urgencias, si no lleva ningún problema respiratorio, si la persona que llegue al hospital viene a la consulta, no llevan ningún problema respiratorio pasa la consulta. Tiene un problema respiratorio no entra ni a urgencias no entra a la consulta externa, va al filtro, y aquí tenemos a los médicos y las enfermeras que también capacitamos", estableció Gisela Lara.

Hasta el momento, van 7 pacientes confirmados, de los cuales, 4 tuvieron que estar hospitalizados, y los 3 restantes se manejaron de manera ambulatoria; uno ya fue dado de alta sanitaria.

No es lo mismo que en la ciudad, en el campo es más fácil trabajar con las comunidades, cuando uno les explica los síntomas, los signos, lo entienden, saben que si hay que tener aislamiento, lo tienen, saben que si no hay que salir de casa, no salen; cosa que ustedes saben que aquí en la ciudad pues no hacemos que del todo mucho caso a veces, son muy ordenados", finalizó.

El reto es proteger a 4.4 millones de personas que viven en las localidades indígenas del territorio nacional.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?