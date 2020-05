Coronavirus México hoy 22 de mayo, noticias en vivo y casos de COVID-19

México y el coronavirus

Gestión de pandemia en México ha sido un fracaso: José Narro

El exsecretario de Salud a nivel federal, José Narro Robles, calificó la gestión de la pandemia por el COVID-19 en México como un fracaso, “que por desgracia genera enfermedad y muerte en la población".

México ocupa décimo lugar mundial en muertes por COVID-19

México escaló a décimo lugar mundial en muertes por coronavirus tan solo, esto según los datos del sitio sobre la pandemia del SARS-COV-2.

Oriente del Valle de México, tierra fértil para el COVID-19

La zona oriente del Valle de México es el foco rojo de COVID-19 en el país, señalaron los alcaldes de la CDMX y el Estado de México tuvieron su primera reunión virtual para tratar temas sobre el coronavirus.

COVID-19 en estados

CDMX

La pandemia por el coronavirus agudizó la pobreza y por eso que el padre Benito Torres decidió convertir la Parroquia de la Santa Cruz de Nuestra Señora de la Soledad en comedor comunitario. Ahora le da "el pan nuestro de cada día" a los más necesitados.

Bajo una sombrilla se protegen del sol, pero no del COVID-19. En pleno corazón de la Ciudad de México (CDMX), una mujer arenga a sus compañeros artesanos. No usa cubrebocas y no es la única en esta manifestación.

Baja California

A doble turno, Patricia trabaja en dos instituciones de salud en Baja California, su tarea es tomar y procesar muestras de COVID-19.

Puebla

Iván Juárez es médico con especialidad en neumología, atiende a domicilio a pacientes confirmados y sospechosos de COVID-19, así evita, dice, que salgan y generen riesgos para ellos u otras personas.

Así avanza el coronavirus en el mundo

Hay estudios serios que indican que en los primeros seis meses de la pandemia puede llegar a haber, por causas directas e indirectamente relacionadas por el COVID-19, hasta un millón de niños y niñas fallecidas a través del mundo.

