Coronavirus México hoy 30 de abril, noticias en vivo y casos de COVID-19

Doctora se contagió de COVID-19 pero logró vencerlo y ahora atiende pacientes

Natalia Agusti es médico general, y en su actividad diaria se contagió del nuevo coronavirus, pero logró vencerlo. Lejos de intimidarse, se fortaleció y ahora regresa al campo de batalla.

Ciudad de México

Este miércoles, ingresó el primer paciente a la Unidad Temporal COVID-19 ubicada en el Centro Citibanamex, procedente del Instituto Nacional de Nutrición, así lo dieron a conocer autoridades.

Este viernes 1 de mayo (Día Internacional del Trabajo) no se suspenderá el programa Hoy No Circula Extraordinario, por lo que autos con engomado azul terminación 9 y 0 no podrán circular, sin importar el holograma (0, 00, 1 y 2).

Jalisco

Guillermo del Toro condenó las acciones autoritarias implementas por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en medio de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19.

Durango

Alcaldesa de Gómez Palacio, Durango reiteró un llamado a la población para que se quede en casa, destacando que aquellos que no respeten las medidas sanitarias, para evitar la propagación del COVID-19, serán sancionados con trabajo comunitario.

Coronavirus suma 227 mil 644 decesos y más de tres millones 193 mil contagios

La cifra llegó a tres millones 193 mil 886 personas infectadas de coronavirus en todo el mundo, así como un total de 227 mil 644 víctimas mortales.

En Nueva York, al menos 964 policías tienen COVID-19

Suman 964 elementos policíacos están enfermos actualmente de coronavirus, informó el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) en Estados Unidos

