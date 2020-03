Adaptarse para continuar: profesores y alumnos en clases en línea o clases por internet durante la cuarentena obligada por la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19.

Incluso en disciplinas que implican contacto físico, como la fisioterapia; así se aprovecha la tecnología ante el coronavirus.

Esta es una cuestión de aprendizaje también para ellos, es una etapa donde debería también de estar al pendiente de la situación y también adaptarse como fisioterapeutas siempre sabemos que una de las características de nosotros es adaptarnos y claro que este es un ejemplo de adaptabilidad", dice Alejandro Eliud López Ávila, profesor de fisioterapia.

Y también en otras materias siempre consideradas de mayor dificultad como matemáticas y física, a las que ahora se suma otra complejidad: el manejo de la tecnología durante las clases en línea.

En línea he tenido algebra, cálculo y física; los profesores no tienen tanto conocimiento de la plataforma y a veces no se pueden meter”, cuenta Dennise , una estudiante de la UNAM .

Y sí, los propios docentes reconocen que el aprendizaje en las clases en línea durante esta contingencia por coronavirus es también para ellos.

Niños de 8 años ocupan mejor las redes sociales que nosotros hasta niños de cuatro de cinco años, la cuestión es que no la ocupaban para cuestiones más útiles para cuestiones académicas", establece Alfredo Issac Ordaz Carmona , profesor de Matemáticas y Física.

En México, hay más de 36 millones de estudiantes, 24 millones en educación básica y el resto de bachillerato y licenciatura.

Nos dicen que ya subieron las tareas que ya tenemos un ejercicio, nos mandan tareas por aula virtual por clasrroom por plataformas que los profesores hicieron y ahí las vamos haciendo", apunta Sofía , también alumna de la UNAM.

Los profesores coinciden en que todavía muchos alumnos que no cuentan con internet o una red Wifi, por lo que esta modalidad de clases en línea, tiene muchas áreas de oportunidad sobre todo en la situación por coronavirus.

Ventajas si le he visto mucho porque normalmente en nuestra escuela uno casi casi les da todo el tema y ellos no están tan acostumbrados como a investigar", argumenta Nadia Sony , profesora de secundaria.

