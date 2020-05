Nancy, una mujer de 30 años con 22 semanas y media de embarazo, sorteó una de las batallas más duras, lo hizo contra el COVID-19. Y tras 18 días de combatir la nueva cepa fue dada de alta de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1-A “Dr. Rodolfo Antonio de Mucha Macías” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),

Problemas de respiración, oxigenación y fiebre, los síntomas de COVID-19 comenzaron a hacerse presentes en Nancy, fue lo que la llevó a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) hace dos semanas por lo que fue canalizada al segundo nivel de atención con sospecha del nuevo virus que mantiene en alerta sanitaria al país.

Luego del diagnostico de sospecha de COVID-19 se activó el Código Equipo de Respuesta Inmediata (ERI), la estrategia implementada en el IMSS cuando hay una emergencia obstétrica, la cual consiste en tener comunicación inmediata y efectiva entre el médico que refiere a la paciente y el que la va a recibir para lograr una atención oportuna y eficiente a fin de prevenir la muerte materna.

Falla orgánica múltiple, fue el primer diagnostico de Nancy lo que comprometía su estado neurológico, cardiaco, pulmonar y falla de ambos riñones. Por lo que fueron necesarias diversas maniobras para que su presión y la del bebé se mantuvieran en equilibrio, mientras se confirmaba la sospecha a COVID-19.

Tras dos semanas en las que requirió de ventilación mecánica, Nancy puede decir que sobrevivió al COVID-19.

“Me comentaban que mi bebé no se iba a salvar por las semanas que tenía de gestación, pero ahora que desperté el bebé sigue en mi panza; ya estoy mejor y quiero decirles que se cuiden, no salgan de casa. Hay que creer en lo que nos dicen los doctores, no salir de casa por favor y cuidarse lo más posible que puedan”, Nancy, sobreviviente a COVID-19.

