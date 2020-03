Coronavirus México y el mundo, 23 de marzo: noticias de última hora de COVID-19 en vivo

México y el coronavirus

Aumentan a 316 los casos confirmados por Covid-19 en México

Las autoridades de Salud ofrecieron su informe diario sobre el avance del Covid-19 en nuestro México y detallaron que hasta el momento existen 316 casos confirmados de este nuevo coronavirus, sin que se registren nuevas defunciones por esta enfermedad.

Avance de casos del contagio en México:

Confirmados: 316

Sospechosos: 794

Descartados: 1667

En conferencia de prensa, autoridades de Salud informaron que hasta el momento, el 64% de los casos son hombres, mientras que el 36% son mujeres.

Asimismo:

El 90% de ellos son ambulatorios

El 10% hospitalizados

También informaron que hasta el momento no existen nuevas defunciones, por lo que el número se mantiene en dos.

La Dra. Ana Luisa de la Garza, especialista en epidemiología, explicó que en México, el 83% de los casos ha estado en aislamiento, mientras que el 16% se ha recuperado.

Detalló que sólo el 1% representa las defunciones por el nuevo coronavirus Covid-19.

La Dra. Ana Luisa de la Garza Barroso señaló que al 22 de marzo, a nivel mundial, se han confirmado 29 mil 142 casos.

Como AMLO, mexicanos se escudan con amuletos religiosos contra el COVID-19

Caminando lentamente, Marisela Hernández, de 69 años, sale de la Basílica de Guadalupe, ubicada en la Ciudad de México sin más compañía que el retrato pequeño de un santo, con una oración inscrita al reverso, y que ella cree "suficiente" para protegerse del COVID-19.

"Yo confiada en que Dios y San Ignacio de Loyola nos van a proteger de todo esto que está pasando con esa enfermedad", dice esta anciana delgada, de menos de 1,50 m de estatura, antes de ir a trabajar como obrera en una fábrica de ropa en la que, explica, labora codo a codo con otras ancianas.

Por otra parte, Zita Rocío de 50 años, usa un velo de encaje blanco, lleva colgados varios escapularios y en la mano un emblema de San Miguel que reza: "Arroja al infierno a la maldad".

Estaba muy enferma, me daban convulsiones y San Miguel me curó. Así que no, no me da miedo esto que dicen que anda en el aire y en todas partes", dice Zita sobre el virus que atemoriza a buena parte del planeta.

AMLO mostró sus amuletos contra el COVID-19

Ambas escenas ocurren dos días después de que el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador mostró a la prensa amuletos religiosos cuando se le preguntó cómo se protegía, a sus 66 años, de la pandemia que en México afecta a 316 personas y ha matado a dos.

"Son mis guardaespaldas", dijo López Obrador, un creyente declarado, tras sacar de su cartera un "Detente del Sagrado Corazón de Jesús" y otros talismanes.

[=foto0=]

Coronavirus en México: INE cierra Módulos de Atención Ciudadana

Para contribuir a la prevención del COVID-19, el INE cierra temporalmente los Módulos de Atención Ciudadana en el país

A partir de este lunes 23 de marzo serán suspendidas las actividades en los 858 Módulos de Atención Ciudadana, informó el Instituto Nacional Electoral (INE), en atención a las medidas sugeridas por los principales organismos internacionales de salud, las autoridades sanitarias mexicanas y diversos gobiernos de los estados, para la prevención, control y reducción del contagio del virus COVID-19.

La determinación se adopta para proteger la salud de miles de ciudadanas y ciudadanos que diariamente acuden a los módulos a hacer diversos trámites y del personal del Instituto que labora en los mismos.

En Hidalgo suman cinco casos de Covid-19

El gobierno de Hidalgo informó la noche del domingo que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) confirmó un cuarto y quinto casos de coronavirus (Orthocoronavirinae) Covid-19 en la entidad. Se trata de dos mujeres, una de 55 años y otra de 26 años.

Sonora reporta su tercer caso de Covid-19

El estado de Sonora reportó la noche del sábado que detectó su tercer caso positivo de coronavirus (Orthocoronavirinae) covid-19, se trata de un hombre de 30 años originario de Navojoa, de ocupación productor musical, según confirmó el secretario de Salud, Enrique Claussen Iberri.

En Tabasco ya son cinco casos de Covid-19

Por otra parte, también durante la noche del sábado, la Secretaría de Salud de Tabasco confirmó que ya son cinco los casos confirmados de coronavirus (Orthocoronavirinae) en esa entidad.

Al corte del 21 de marzo, de los 34 casos sospechosos en ese estado, cinco son positivos, 15 resultaron negativos, y los otros 14 están pendientes de conocer el resultado de las pruebas efectuadas.

Sana distancia se puede tomar al extender las manos

José Luis Alomía Zegarra, director General de Epidemiología, subrayó que la sana distancia se puede tomar extendiendo las manos. Además, enfatizó que una de las acciones para complementar esta campaña, es el lavado de manos frecuente.

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell detalló que la campaña Susana Distancia enseña el espacio físico que se debe mantener para evitar que se propague el COVID-19.

Separarnos entre 1.50 y 2.25 metros reduce el riesgo de contagio.

López-Gatell aseguró que “tenemos grupos especiales de respuestas, elementos civiles, que articulan a los distintos componentes del sistema nacional de Salud, para poder responder territorialmente donde pudiera haber necesidad”.

Reportan primer caso de COVID-19 en Baja California Sur

El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, informó a través de su cuenta de Twitter que este sábado se registró el primer caso de COVID-19 en la entidad.

El mandatario informó que se trata de un visitante inglés de 48 años, que sin síntoma, llegó el 14 de este mes procedente de Miami a Los Cabos, donde actualmente se encuentra estable e internado en un hospital privado.

Más tarde, Mendoza Davis informó a través de sus redes sociales que el paciente fue dado e alta y remitido a aislamiento domiciliario con seguimiento médico. Además de que se está trabajando en cerco epidemiológico con sus contactos para evitar la propagación del virus.

Hija del gobernador de Sinaloa da positivo a COVID-19

El Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, anunció a través de una trasmisión en vivo en Facebook que su hija Silvana, quien se encontraba estudiando en Estados Unidos y que regresó a Sinaloa, dio positivo a la prueba de COVID-19.

Aseguró que su hija se encuentra estable y aislada para evitar el contagio.

Ordaz Coppel mencionó que a su regreso a Sinaloa, nunca tuvo contacto con su hija, procurando su aislamiento para fortalecer la prevención.

Aseguró que él, su esposa, la señora Rosy Fuentes de Ordaz así como su hijo Quirino le fueron practicadas las pruebas de COVID-19, dando un resultado negativo.

Secretaría de Salud reporta la segunda defunción y 203 casos positivos en el país.

La Secretaría de Salud de México dijo el viernes que el número de casos de coronavirus en el país se elevó a 203 desde los 168 reportados en la víspera, así como la segunda defunción.

En la rueda de prensa realizada la tarde de este viernes, funcionarios de la Secretaría de Salud (SSa) federal confirmaron la segunda muerte por coronavirus (Orthocoronavirinae) en México, misma que sucedió en el estado de Durango, además hay mil 111 casos descartados para el cierre de este jornada.

El Gobierno de México tiene dos planes contra el coronavirus

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que el Gobierno Federal se alista para atender un posible escenario de propagación del coronavirus (COVID-19). El mandatario afirmó que el Gobierno de México tiene dos planes, por lo que llamó a la gente a "tener confianza".

El primer plan contra el coronavirus

El mandatario explicó, respecto al primer plan sobre el coronavirus, que se realizan medidas de acopio de recursos, el cual considera también la infraestuctura de salud con la que cuenta el Gobierno federal.

Estamos haciendo acopio de recursos, tenemos recursos suficientes en lo económico, tenemos médicos, tenemos especialistas, tenemos centros de salud, hospitales, las camas que se necesitan, porque se está trabajando de manera coordinada el Insabi, el IMSS, el ISSSTE; ése es un plan que se está atendiendo". AMLO

El segundo plan contra el coronavirus

López Obrador se refirió al Plan DN-III como el segundo, el cual involucra trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas y su infraestructura sanitaria.

El mundo y el coronavirus

América Latina combate la pandemia con cuarentena y toque de queda

Un total de 327 personas han sido arrestadas en El Salvador, debido a que incumplieron la cuarentena domiciliar impuesta el sábado por las autoridades.

Chile fue el último de varios países en América Latina en decretar un toque de queda nocturno para enfrentar la pandemia del coronavirus Covid-19, sumándose a Ecuador, Bolivia y Perú, mientras un nuevo motín en la región, en Colombia, dejó 23 muertos.

El toque de queda en Chile tendrá vigor "en todo el territorio nacional desde las 22:00 horas hasta las 5:00 de la mañana del día siguiente", anunció el domingo Jaime Mañalich, ministro de salud del país, que suma 632 casos confirmados y un muerto.

Ecuador, que registró este domingo su mayor crecimiento diario de muertos y casos por coronavirus, implementó una medida similar el martes. En ese país se han registrado 14 fallecidos y 789 infectados, según el más reciente balance del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE).

El viernes también impuso toque de queda República Dominicana. Más radical, Guatemala inicia un toque de queda este domingo, desde las 16:00 horas a las 04:00 del día siguiente.

Los gobiernos de la región tratan de aumentar las formas de resistencia a la COVID-19, que comienza a extenderse por el continente americano luego de causar estragos en Asia y Europa. Bolivia, Argentina, El Salvador y Paraguay han optado por la cuarentena total de su población.

En América Latina, suman mil 689 las infecciones del nuevo coronavirus, con 14 muertos, según un conteo de la agencia de noticias internacional AFP.

[=foto2=]

Migrantes con síntomas de COVID-19 serán atendidos: Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que los migrantes pueden acudir los hospitales en caso de presentar síntomas de coronavirus.

Si usted habla de un inmigrante legal o ilegal vamos a hacerle pruebas a la gente, pesamos que es importante hacerles las pruebas y no queremos enviar a esas personas a otro lugar”, dijo este domingo en una conferencia de prensa realizada en la Casa Blanca.

El pasado jueves, la unidad de seguridad migratoria de Estados Unidos anunció que centrará su estrategia en combatir los peligros a la sanidad pública, a causa del COVID-19, por lo que parará por un tiempo la detención de migrantes sin documentos en el país.

[=foto1=]

Trump afirma estar un poco enojado con China por coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo estar "un poco enojado" por la actitud de China sobre la pandemia del coronavirus, y acusó una vez más a Pekín de escatimar información crucial sobre el brote.

Deberían habernos informado", dijo Trump en su conferencia de prensa diaria, refiriéndose a las autoridades chinas.

Además, volvió a aludir al "virus chino", expresión que ha sido condenada por el gobierno del gigante asiático, donde se detectó por primera vez elnuevo coronavirus en diciembre, en la ciudad de Wuhan.

Estoy un poco enojado con China. Soy honesto con ustedes... por más que me agrade el presidente Xi (Jinping) y por mucho que respete y admire al país", dijo Trump.

Si el país asiático hubiese informado sobre la enfermedad "tres meses antes", dijo Trump, se podrían haber salvado "muchas vidas en todo el mundo".

Coronavirus: Chile decreta toque de queda por coronavirus; hay detenidos

El gobierno de Chile anunció un toque de queda desde este domingo a las 22:00 y hasta las 5:00 horas por la pandemia de coronavirus que suma 632 casos confirmados y un muerto 20 días después de registrar su primer contagio.

El Gobierno, que aumentó su capacidad de hacer pruebas diarios, anunció nuevas medidas de prevención nacional porque han confirmado casos positivos en zonas muy remotas, y también por la desobediencia ciudadana incluso entre contagiados de coronavirus con síntomas leves a quienes se les ordenó cuarentena domiciliaria y la violaron.

Más de dos mil quinientos personas fueron detenidas por incumplir la cuarentena, publicó el ministro de salud.

Ante coronavirus Irak se suma a toque de queda total

Las autoridades iraquíes anunciaron este domingo un toque de queda total en las 18 provincias del país tras la muerte de 20 personas por el coronavirus y en momentos en que los contagios no dejan de aumentar.

Hasta el momento, la mitad de las provincias habían impuesto toques de queda a nivel local. Pero a partir de ahora los desplazamientos en todo el país quedan prohibidos, según una decisión de la célula de crisis a cargo del ministerio de Salud.

Los establecimientos escolares y universitarios, al igual que todos los aeropuertos del país, también estarán cerrado hasta el 28 de marzo.

Contagios en Irak

Este domingo, el ministerio de Salud registró 233 contagios en todo el país.

Italia ordena cierre de toda actividad de producción no esencial

El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, ordenó este sábado el cierre de toda actividad de producción no esencial como medida para frenar el avance del nuevo coronavirus COVID-19, que ya ha provocado al menos 4 mil 825 muertes.

Italia se ha convertido en el país con el mayor número de víctimas mortales a consecuencia del nuevo coronavirus.

Turistas varados en Lima por cierre de fronteras exigen repatriación

Unos 300 ciudadanos de Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos exigían el sábado a las autoridades peruanas que se organicen vuelos humanitarios para retornar a sus países antes del anunciado cierre total de las fronteras en Perú, en medio de la pandemia global por coronavirus.

Según información de agencias internacionales de noticias, el grupo se hallaba con sus maletas a cuestas en las puertas de acceso al aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima, con la esperanza de conseguir algún traslado aéreo antes de que se inicie este domingo el cierre total de fronteras incluso para repatriaciones, anunciado por el gobierno peruano el viernes en la noche.

Se aplazan elecciones en Bolivia por coronavirus y dictan cuarentena total

El gobierno de Bolivia inició este domingo una cuarentena total de 14 días, a causa de la pandemia del coronavirus (Orthocoronavirinae) Covid-19.

Mientras que el órgano electoral de Bolivia informó este sábado que las elecciones presidenciales, previstas para el próximo 3 de mayo serán pospuestas sin que se haya anunciado una nueva fecha.

Esto debido a la situación que enfrenta el país por el nuevo coronavirus COVID-19.

El presidente del Tribunal Electoral de Bolivia, Salvador Romero, detalló que la nueva fecha será establecida a través de las fuerzas políticas del país.

Más de 12 mil personas han perdido la vida por coronavirus en el mundo

El nuevo coronavirus COVID-19 ha provocado al menos 12 mil 725 muertos en el mundo desde que apareció en diciembre de 2019, según un balance establecido por la agencia de noticias AFP sobre la base de fuentes oficiales, este sábado.

Desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron más de 291 mil 420 casos de contagio en 165 países o territorios.

[=foto0=]

Turquía decreta aislamiento total para personas mayores de 65 años

Turquía impuso este sábado un confinamiento total para las personas de más de 65 años y para aquellas que sufren enfermedades crónicas, con el fin de limitar la propagación del nuevo coronavirus en su territorio.

A partir del sábado a medianoche, las personas de más de 65 años y aquellas que sufren patologías crónicas, fundamentalmente respiratorias, o están obligadas a seguir un tratamiento que debilita sus defensas inmunitarias, no podrán salir de sus casas, indicó el ministerio de Interior.

El anuncio se produce coincidiendo con un aumento del número de casos en Turquía, que ya registra 670 contagios y nueve muertes.

El viernes, el presidente Recep Tayyip Erdogan instó a los ciudadanos a salir de casa únicamente por necesidad. Turquía ya ha cerrado las escuelas, bares y restaurantes y suspendió las conexiones aéreas con 68 países.

China no registra contagio local, por tercer día consecutivo

China anunció el sábado que, por tercer día consecutivo, no registró casos de contagio local de coronavirus, pero constató nuevos casos de infecciones originadas en el extranjero.

El número de decesos también se ha reducido drásticamente, con siete muertes reportadas el sábado, todas en la provincia de Hubei.



La tasa de infección se ha desacelerado durante semanas en China, mientras que el resto del mundo intensifica las medidas para tratar de combatir la pandemia.

Cuba anuncia cierre de fronteras, excepto llegadas de residentes en el exterior

El presidente Miguel Díaz-Canel anunció el viernes el cierre de las fronteras de Cuba excepto la entrada a los residentes cubanos en el exterior, pero permitirá la salida de turistas extranjeros que permanecen en la isla, en una medida que busca frenar la propagación del coronavirus.

En un programa en vivo por la televisión local, Díaz-Canel dijo que el país tiene ya 21 casos confirmados de la enfermedad. El miércoles había reportado un muerto, el primero en su territorio, un italiano de 61 años.

Cuba era uno de los pocos países que había mantenido sus fronteras abiertas, incluso desde naciones como Italia perjudicadas por el brote, una acción que había ocasionado preocupación entre los cubanos en la isla y sus familiares en el exterior.

Coronavirus: OMS resuelve dudas de COVID-19 vía WhatsApp

Debido al actual brote por coronavirus (COVID-19) que fue notificado por primera vez en Wuhan, China el 31 de diciembre de 2019, la OMS lanzó un servicio de mensajería con los socios WhatsApp y Facebook para mantener a las personas informadas.

¿Qué datos de coronavirus se podrán consultar en WhatsApp?

Este servicio de mensajería proporcionará las últimas noticias e información sobre el coronavirus, incluidos detalles sobre los síntomas y cómo las personas pueden protegerse.

También proporciona los últimos informes de situación y números en tiempo real para ayudar a los gobiernos a proteger la salud de sus poblaciones.

¿Cómo acceder a información de coronavirus?

Se puede ingresar al servicio a través de un vínculo que abre una conversación en WhatsApp. Este enlace oficial: http://bit.ly/who-covid-19-share

Colombia entrará en aislamiento por 19 días

Colombia entrará en cuarentena desde el martes a la medianoche por 19 días, en un esfuerzo extremo por mantener a la población en sus hogares y contener la expansión del coronavirus.

El país sudamericano de 50 millones de habitantes ha reportado hasta el momento 158 personas infectadas por el COVID-19.

Colombia, que previamente declaró el estado de emergencia y cerró sus fronteras terrestres, marítimas y fluviales, decidió prohibir a partir del lunes el ingreso de extranjeros y nacionales desde el exterior, al tiempo que canceló todos los vuelos internacionales por 30 días.

Sao Paulo decreta cuarentena por 15 días desde el martes

El gobernador del estado de Sao Paulo, la capital económica de América Latina y el más golpeado de Brasil por la pandemia del coronavirus, decretó la cuarentena por 15 días a partir del martes, lo que implica el cierre de "servicios no escenciales".

El gobierno del estado de Sao Paulo está decretando la cuarentena por 15 días a partir del 24 de marzo", dijo el gobernador Joao Doria en rueda de prensa, explicando que la medida "implica la determinación del cierre de todo el comercio y servicios no esenciales".

Coronavirus y las finanzas

Por coronavirus, Banxico baja tasa de interés a 6.5%

En una comunicación oficial, la Junta de Gobierno de Banxico adelantó la decisión de política monetaria, que estaba prevista para el 26 de marzo, y anunció medidas para dotar de liquidez el mercado.

Con el anuncio, la tasa está en su mínimo desde marzo del 2017 y ha bajado 175 puntos base desde agosto del 2019.

Por coronavirus, Volkswagen suspende producción en México

La marca Volkswagen anunció este viernes que para proteger la salud de sus empleados, ante la situación que se vive actualmente en torno al coronavirus COVID-19, se suspenderán las operaciones de manufactura en las plantas de Puebla y Guanajuato del 30 de marzo al 12 de abril.

Coronavirus y el deporte

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, dio a conocer este viernes que tiene coronavirus. El directivo del fútbol mexicano anunció la noticia a través de un comunicado:

"Deseo comunicar a ustedes que después de realizarme los estudios pertinentes sobre COVID-19 he resultado positivo".

Alberto Marrero, el primer caso de coronavirus en la Liga MX

El pasado 17 de marzo, el Atlético de San Luis informó que el presidente del club, Alberto Marrero dio positivo por coronavirus, convirtiéndose en el primer caso de COVID-19 en el fútbol mexicano.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?