Coronavirus en México: restringirán asistencia pública en eventos de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en sus siguientes eventos públicos se restringirá la asistencia del público por lo que pidió el apoyo a los ciudadanos que quieran asistir a que se encuentren en otro momento, una vez que pase la contingencia por la pandemia del coronavirus.

Voy a ir el fin de semana a Oaxaca porque el 21 es la conmemoración del natalicio del mejor presidente en la historia de México, Benito Juárez, entonces nada más pedirle a los amigos de Oaxaca, que en este ocasión solo me reúna con los pobladores de Guelatao, que solo sea la ceremonia y ya habrá tiempo de encontrarnos en el futuro”.

Explicó que la decisión se debe a las indicaciones del equipo de expertos y científicos en el sector salud, y para no darles motivos de crítica a sus adversarios.

“Esto para que no digan que el presidente no sigue las indicaciones, esto para que los adversarios no tengan nada con que estar atacándonos, que nosotros no demos motivos", dijo el mandatario.

Durante su conferencia prensa matutina, el mandatario federal aseguró que el evento de mañana miércoles por la conmemoración de la Expropiación Petrolera, se realizará, pero con poca gente; sin embargo, dijo que no podría dejar de recordar el hecho histórico.

Coronavirus en México duraría 12 semanas

Las autoridades del sector Salud en México proyectan que la pandemia del coronavirus durará por lo menos 12 semanas, como ocurrió en China.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que no será una epidemia corta para el país.

“Esto no va a ser una epidemia corta, puede durar cuando menos 12 semanas, que es lo que duró en China, no necesariamente por las medidas extremas que se tomaron, ya vendrán los estudios y se verán los números de personas que se vieron infectadas, pero es el escenario mínimo que esperamos en México, consideramos que podría haber pequeños repuntes, pero se atenderán”, señaló.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?