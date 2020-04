El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gattel, envió un mensaje fuerte y contundente a la población joven de México: “COVID-19 también le puede dar a los jóvenes”.

A través de sus redes sociales, el funcionario publicó un video en el que explica por qué los jóvenes también son blanco del COVID-19 y no solo las personas de sectores vulnerables, como gente de la tercera edad y quienes tienen enfermedades crónicas.

También hay personas jóvenes que puedan tener una enfermedad crónica y no lo sepan”.

¿A qué se refiere el funcionario? Diabetes, un grave problema de salud en México

López-Gattel explicó que en México “tenemos la más alta frecuencia de diabetes del mundo, o una de las más altas”, debido a que, en una familia, puede haber algunas personas que lo padezcan, quienes ya hayan sido diagnosticadas. No obstante, añadió que una persona joven, integrante de esa familia, tiene más posibilidades de tener la enfermedad sin saberlo.

Por ello, recomendó a la población en general, y en especifico a la población joven, quedarse en casa y seguir las medidas de protección que las autoridades de Salud han enlistado ante la pandemia que se vive en todo el mundo.

El fuerte mensaje de López-Gatell a los jóvenes dice:

No se confíen, me dirijo a ustedes, jóvenes, hombres y mujeres, no se confíen; esta es una epidemia seria, no se lo tomen a la ligera. En la juventud es muy importante vivir y vivir intensamente, pero de nada sirve que la vida se acabe por un acto de sobreconfianza".

